كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين في كأس العالم وكوبا أمريكا؟

لا يعد ليونيل ميسي فقط مجرد صانع ألعاب مميز طوال مسيرته ولكنّه أيضًا آلة تهديفية لا تتوقف رغم عدم لعبه في مركز المهاجم الصريح خلال مسيرته الكروية.
ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين بمسافة شاسعة عن أقرب ملاحقيه، كما انفرد أيضًا بلقب الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية متجاوزًا سجل بيليه الذي صمد للعديد من السنوات.
بداية ظهور نجم إنتر ميامي مع منتخب الأرجنتين الأول كانت ضد المجر في 2005، ولكنّ اللقاء لا يحمل ذكرى سعيدة للبرغوث إذ تعرض للطرد المباشر بعد أقل من دقيقة من نزوله إلى أرضية الملعب.
أما أول أهدافه الدولية مع الأرجنتين فجاءت في العام التالي أمام كرواتيا في لقاء ودي انتهى بخسارة التانجو بنتيجة 3-2.
وانطلق أسطورة برشلونة بعدها ليحلق في سماء التهديف ويهز شباك الخصوم تباعًا ليصبح الهداف التاريخي للأرجنتين ويتجاوز أساطير أمثال مارادونا وباتيستوتا.
فكم عدد الأهداف التي سجلها ميسي مع الأرجنتين سواء الرسمية في كوبا أمريكا وكأس العالم وكذلك التصفيات، أو في المباريات الودية؟
كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟
كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين؟
|المسابقة
|عدد المباريات
|عدد الأهداف
|كأس العالم
|34
|21
|كوبا أمريكا
|39
|14
|التصفيات المؤهلة لكأس العالم
|72
|36
|فيناليسيما
|1
|0
|مباريات ودية دولية
|62
|55
|الإجمالي
|208
|126
كم عدد الأهداف التي سجلها ميسي في كأس العالم؟
|النسخة
|عدد المباريات
|الأهداف
|كأس العالم 2006
|3
|1
|كأس العالم 2010
|5
|0
|كأس العالم 2014
|7
|4
|كأس العالم 2018
|4
|1
|كأس العالم 2022
|7
|7
|كأس العالم 2026
|8
|8
|الإجمالي
|34
|21
كم عدد أهداف ميسي في كوبا أمريكا؟
|النسخة
|عدد المباريات
|الأهداف
|كوبا أمريكا 2007
|6
|2
|كوبا أمريكا 2011
|4
|0
|كوبا أمريكا 2015
|6
|1
|كوبا أمريكا 2016
|5
|5
|كوبا أمريكا 2019
|6
|1
|كوبا أمريكا 2021
|7
|4
|كوبا أمريكا 2021
|5
|1
|الإجمالي
|39
|14
كم عدد أهداف ميسي في تصفيات كأس العالم؟
|النسخة
|الأهداف
|تصفيات كأس العالم 2010
|4
|تصفيات كأس العالم 2014
|10
|تصفيات كأس العالم 2018
|7
|تصفيات كأس العالم 2022
|7
|تصفيات كأس العالم 2026
|8
|الإجمالي
|34
كم عدد أهداف ميسي في فيناليسيما؟
|النسخة
|المباراة
|الأهداف
|2022
|إيطاليا 0-3 الأرجنتين
|0
كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين في المباريات الودية؟
كم مرة سجل ميسي هاتريك مع الأرجنتين؟
|المباراة
|الأهداف
|المسابقة
|التاريخ
|سويسرا 1-3 الأرجنتين
|3
|ودية
|29 فبراير 2012
|البرازيل 3-4 الأرجنتين
|3
|ودية
|9 يونيو 2012
|الأرجنتين 4-0 جواتيمالا
|3
|ودية
|14 يونيو 2013
|الأرجنتين 5-0 بنما
|3
|كوبا أمريكا 2016
|10 يونيو 2016
|الإكوادور 1-3 الأرجنتين
|3
|تصفيات كأس العالم 2018
|10 أكتوبر 2017
|الأرجنتين 4-0 هاييتي
|3
|ودية
|29 مايو 2018
|الأرجنتين 3-0 بوليفيا
|3
|تصفيات كأس العالم 2022
|9 سبتمبر 2021
|الأرجنتين 5-0 إستونيا
|5
|ودية
|5 يونيو 2022
|الأرجنتين 7-0 كوراساو
|3
|ودية
|29 مارس 2023
|الأرجنتين 6-0 بوليفيا
|3
|تصفيات كأس العالم 2026
|16 أكتوبر 2024
|الأرجنتين 3-0 الجزائر
|3
|كأس العالم 2026
|17 يونيو 2026
ما هي أكثر المنتخبات التي سجل عليها ميسي؟
|المنتخب
|عدد الأهداف
|بوليفيا
|11
|فنزويلا
|7
|الإكوادور
|6
|أوروجواي
|6
|البرازيل
|5
|تشيلي
|5
|إستونيا
|5
|باراجواي
|5
|الجزائر
|5
|المكسيك
|4
|بنما
|4
|كولومبيا
|3
|جواتيمالا
|3
|هاييتي
|3
|نيجيريا
|3
|سويسرا
|3