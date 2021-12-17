كشفت تقارير صحفية، عن قيمة عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله مع ناديه الجديد الاتحاد، وذلك بعد الإعلان عن الانتقال له في صفقة انتقال حر أمس الخميس.

وكان النصر قد أعلن عن فسخ تعاقده مع حمد الله مؤخرًا لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي مؤخرًا، ليرحل عن صفوف العالمي.

ما هو سبب فسخ عقد النصر مع حمد الله؟

بعض التقارير الصحفية كشفت عن سبب فسخ تعاقد النصر مع حمد الله، حيث أكدت على أنه اعترض بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام الرائد.

حمد الله قام بالاعتراض على عدم المشاركة، بالتحدث بأسلوب غير لائق مع المدرب البرازيلي مارسيلو سالازار، بالإضافة إلى أنه قام بكسر السبورة الموجودة في غرفة خلع الملابس.

وعندما طلبت إدارة النصر من حمد الله إيضاح الأمور، قام بإرسال رسائل إلى المدير التنفيذي للنادي الأصفر، بها عبارات غير لائقة وطالب فيها بالرحيل عن العالمي مجانًا.

ما هي قيمة عقد حمد الله مع الاتحاد؟

وأعلن الاتحاد أمس الخميس عن التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، ليتم التعاقد معه لتدعيم صفوف النمور بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن عقد عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد سيمتد إلى 18 شهرًا، بقيمة 10 ملايين ريال سعودي.

ومن المقرر أن ينضم حمد الله بشكل رسمي لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يذكر أن حمد الله كان يحصل على راتب يصل إلى 20 مليون ريال في الموسم الواحد رفقة نادي النصر، ليحصل على أقل منه في الاتحاد.

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