ما هي مدة عقد عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟ ومتى يشارك بقميص العميد؟

تفاجأ الجميع بنبأ عاجل يوم الخميس من نادي الاتحاد أعلن خلاله وصول الهداف القدير عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف النمور.

ويعد حمد الله أحد أهم المهاجمين في كرة القدم السعودية بالعقد الأخير، فناهيك عن تأثيره الجماعي على النصر، يمتلك أرقامًا قياسية استثنائية على كلا الصعيدين المحلي والقاري.

الآن كسب الاتحاد مهاجمًا فذًّا بكل التأكيد، فحمدالله يصنف من فئة الكبار، وبمثل هذه الصفقات يمكن أن يُعيد العميد لقب الدوري السعودي وغيره إلى خزائنه بعد فترة عجاف طويلة.

إلى عبد الرزاق حمد الله .. ميوعتك لن تفلح مع الاتحاديين كما النصراويين

لماذا انتقل عبد الرزاق حمد الله إلى الاتحاد؟ وما هي مدة عقده؟ وفي الأساس، لماذا ترك النصر؟ كل التفاصيل نتعرف عليها في هذا التقرير من جول.

ما هي مدة عقد عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟

بحسب إعلان الاتحاد الرسمي، فإن عبد الرزاق حمد الله وقع على عقد يبقيه في ملعب الجوهرة المشعة لمدة موسم ونصف.

وستكون البداية الرسمية لحمد الله مع الاتحاد بداية من فتح سوق الانتقالات الشتوية، أي مع مطلع يناير من العام الجديد 2022.

الدولي المغربي على الأرجح ستكون أولى مواجهاته بقميص الاتحاد يوم 7 يناير 2022 أمام الفيحاء لحساب الدوري السعودي.

لماذا ترك حمدالله النصر؟

تتباين الأنباء حيال ذلك، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله.

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات.

لماذا انضم حمدالله إلى الاتحاد؟

لا يزال حمد الله بكامل قوته الفنية والبدنية، لذلك فهو لم يفكر في الاعتزال ويريد خوض تجربة جديدة يرد بها على جميع منتقديه ويعود ويثبت ما لديه من قدرات، وبالطبع فإن الانضمام إلى أحد أقطاب كرة القدم السعودية كالاتحاد، يبدو مثاليًا للغاية للمهاجم البالغ من العمر 31 عامًا.

من ناحية الاتحاد، تبدو الحاجة إلى ضم حمد الله واضحة، فعلى الرغم من وجود نياكاتي ورومارينيو وهارون كامارا، فإضافة لاعب بحجم المغربي مثاليًا للغاية لمواصلة المنافسة على درع الدوري السعودي والعودة للمشاركة في المحافل القارية.

هكذا، يبدو أن قرار انضمام حمد الله إلى الاتحاد مثاليًا للطرفين، من ناحية اللاعب لأجل استرداد كبريائه والرد على المنتقدين، ومن ناحية النادي، إضافة فنية كبيرة تزيد من قدرتهم على مقارعة أندية عملاقة أخرى كالهلال والنصر والشباب والأهلي.