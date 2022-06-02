كم سيدفع ريال مدريد بعد انتصاره على برشلونة في معركة روديجر؟

صفقة هامة لدفاع الفريق الإسباني

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في انتزاع صفقة مجانية جديدة من المنافسين، بضم المدافع الألماني أنطونيو روديجر من تشيلسي.

صاحب الـ29 سنة رفض تجديد عقده مع البلوز، وكانت هناك منافسة شرسة من أجل الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

وبعد منافسة مع باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بايرن ميونخ، برشلونة ومانشستر يونايتد، حسم ريال السباق في النهاية.

كم يدفع ريال مدريد لروديجر؟

قالت صحيفة "as" الإسبانية إن راتب روديجر مع ريال سيصل إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ومع المكافآت المختلفة المتعلقة بعدد المباريات التي يلعبها وأهدافه مع الفريق، قد يصل هذا الراتب إلى 9 ملايين يورو، ليقترب من أجر النمساوي دافيد ألابا.

وأشارت بعض التقارير إلى أن مكافأة التوقيع وصلت إلى 35 مليون يورو وتقارير أخرى كشفت عن وصولها لـ12 مليونًا فقط، مع تحديد قيمة 450 مليون يورو كشرط جزائي بعقده.

من الأعلى أجرًا في ريال مدريد؟

جاريث بيل كان صاحب الراتب الأعلى في ريال مدريد براتب سنوي وصل إلى 16 مليون يورو في الموسم.

وبعد رحيله احتل إيدين هازارد هذه المكانة، وراتبه 12 مليون يورو صافي في الموسم الواحد، رغم عدم مشاركته بصفة مستمرة.

وفي المرتبة الثانية كل من كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس وتيبو كورتوا، ويحصل كل منهم على 10 مليون يورو.

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