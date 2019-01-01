كلوب ينتقد سوق الانتقالات الإنجليزي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ينتقد سوق الانتقالات في إنجلترا بعدما أصبح يتم إغلاقه بشكل مبكر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سوق الانتقالات في إنجلترا ومواعيد إغلاقه بشكل مبكر عن نظرائه في أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الريدز أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "لقد قلت ذلك من قبل وسأعيده من جديد بالرغم أن رأيي لم يتغير في أسبوع واحد، لا يجب أن تكون الأمور على تلك الشاكلة".

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وأضاف: "الآن إنجلترا تنتهي فيها فترة الانتقالات قبل كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، هذا يعطيهم فرصًا أكبر في السوق، وهم ينافسوننا في العديد من البطولات".

وأكمل: "لا يجب أن تكون الأمور هكذا، لا نحب أن تنتهي فترة الانتقالات مبكرًا لدينا، ربما يتغير شيئًا ما في المستقبل".

جدير بالذكر أن ليفربول لم يستخدم فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم بشكل كبير، حيث لم يوقع مع أي لاعب جديد سوى أدريان بشكل مجاني وكان من أقل فرق إنجلترا إنفاقًا.