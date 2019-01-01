كلوب: شاكيري هام بالنسبة لنا ولا أفكر في الأرقام القياسية

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على ضرورة استمرار شيردان شاكيري في صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن فريقه لا يبحث عن الأرقام القياسية بل الانتصارات.

وقال كلوب: "هو يتدرب بشكل رائع، وليس عليه أن يظهر أي شيء مميز خلال الفترة المقبلة، عليه فقط الحفاظ على نفس مستواه فنحن في حاجة له وهو يعلم ذلك".

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وأضاف: "لا أفكر في سلسلة الانتصارات، ولا أعلم تلك الأمور إلا عندما يخبرني بها أحدكم، كل تفكيرنا في المباراة المقبلة فقط، لدينا مواجهة ليست بالسهلة وعلينا التركيز فيها".

وعن حالة أليسون: "إصابته كبيرة لذلك سيكون هناك بعض الوقت قبل عودته، لقد استحق الحصول على جائزة أفضل حارس بالأمس، لقد كانت له تصديات رائعة وفي النهائي قام بالكثير أمام توتنهام".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط بعد الفوز على أرسنال الأسبوع الماضي، وسيواجه بيرنلي الجولة المقبلة.