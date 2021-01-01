كلوب يمنع لاعبيه من المنتخبات: لا يمكن أن أجعل الجميع سعداء!

فيروس كورونا يصعب الأمور

كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب عن قراره بمنع مجموعة من لاعبيه الدوليين من الالتحاق بمنتخبات بلادهم الفترة المقبلة خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا وطول مدة العزل.

وسيتوجب على اللاعبين الذين سافروا للدول على القائمة الحمراء لبريطانيا الخضوع لفترة عزل صحي لمدة 10 أيام، ومن ضمن تلك الدول البرازيل والبرتغال.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها "جارديان": "الفيفا سمح لنا بالحفاظ على لاعبينا هذه المرة وكل الأندية تتفق على هذه النقطة أن لا يمكن أن يرحل الشباب ويعودوا ليبقوا في فندق 10 أيام".

وأضاف: "أتفهم احتياجات الاتحادات الدولية ولكن لا يمكنني جعل الجميع سعداء الآن، علينا الاعتراف أن الأندية هي من تدفع رواتب اللاعبين ولذا لها الأولوية".

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واستمر الألماني: "الأمور ليست واضحة فيما يخص بعض البلدان، يمكن نقل مباريات لملاعب محايدة مثل دوري الأبطال، أخشى على اللاعبين من الإصابة بالفيروس وزيادة العدوى كما حدث بالتوقف الدولي الأخير".

وختم: "ما هي دول الحظر الحمراء؟ نحن في إنجلترا حاضرين بالقائمة الحمراء في دول أخرى، إنجلترا في الطريق الصحيح ولكن نحتاج للمعلومات، حالياً ليس سهلاً مغادرة البلاد حقاً".

وتكمن المشكلة بشكل رئيسي في الثنائي البرازيلي فابينيو وأليسون بيكر، بالإضافة للبرتغالي دييجو جوتا بسبب قواعد الحجر ومنع السفر في بلادهم فيما يتعلق بالقادمين من إنجلترا والعكس.