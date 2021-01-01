ليس صلاح أو ماني.. كلوب يختار اللاعب الأكثر "ثباتًا" في ليفربول هذا الموسم

اسم غير متوقع..

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بإمكانية مشاركة فابينيو في منتصف الميدان أمام تشيلسي، في الوقت الذي كشف فيه عن اللاعب الأكثر "ثباتًا" في الريدز هذا الموسم.

اختيار المدرب الألماني وقع على جورجينيو فاينالدوم، إذ شارك الدولي الهولندي هذا الموسم في 36 مباراة ليكون ثالث أكثر المشاركين خلف محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

ليفربول يستعد لمواجهة تشيلسي في مباراة هامة لزملاء صلاح للاقتراب من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، وقد استغل كلوب الفرصة للثناء على عطاءات فاينالدوم.

الألماني أجاب على احتمالية لعب فابينيو في منتصف الملعب أو قلب الدفاع "كلاهما ممكن! هذا أمر جيد ويعطينا خيارات كثيرة، لكن إذا وجدنا طريقة لإعادة فابينيو إلى منتصف الملعب، سيكون ذلك مفيدًا للغاية".

كما أضاف "اللاعب الأكثر ثباتًا على الأرجح هذا الموسم هو فاينالدوم، وقد يستمر طويلًا هكذا، لقد لعب في مركز 6 وجميع المراكز، ولكن مع فابينيو في 6 ببعض المباريات سيكون مفيدًا للغاية".

أما عن عودة ديوجو جوتا للمشاركة فقال كلوب "نعم، لقد تدرب طيلة الأسبوع الماضي ونتوقع منه أن يكون قادرًا على العودة أمام تشيلسي".

وتابع "كان ديوجو يُعاني من مشكلة بسيطة في المعدة وتدرب بالأمس قليلًا فقط، تلقيت رسالة منه هذا الصباح أنه يشعر بتحسن، لذلك سنرى موقفه وما يتعين علينا فعله".

"كما قلت من قبل، يبدو ديوجو جيدًا بشكل استثنائي، لكن للأسف أصيب بالمرض بين عشية وضحاها، لذا علينا الآن أن نرى مدى حجم الخطوات التي يمكنه اتخاذها تجاه الفريق مرة أخرى."

واختتم كلوب متحدثًا عن قيمة مباراة تشيلسي "علينا الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات من أجل التواجد في المراكز الأربعة الأولى".

وأتم "هناك فرق أخرى تنافسنا أيضًا مثل جيراننا (إيفرتون) وتوتنهام وليستر وربما مانشستر يونايتد لم يعد في هذا السباق، والسيتي بالفعل هرب، بالنسبة للمحايدين وجماهيرنا الأمر مثير".

الجدير بالذكر أن ليفربول يدخل مباراة تشيلسي وهو في المركز السادس برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع.