كلوب يكشف عن رسالته للاعبي ليفربول بعد كارثة أستون فيلا

الهزيمة الأسوأ للريدز مع المدرب الألماني

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن قيامه بإرسال رسالة نصية طويلة إلى لاعبيه، بعد الخسارة الكارثية من أستون فيلا 7/2 بالدوري الإنجليزي.

حامل لقب البريميرليج تلقى الخسارة الأسوأ له تحت قيادة المدرب الألماني، وسط حالة من الدهشة لدى جميع المتابعين وجماهير الريدز.

كلوب توجه إلى لاعبيه بعد نهاية المباراة من خلال رسالة، تحدث فيها عن شعوره بعد هذه الهزيمة التاريخية.

المزيد من الفرق

وقال الألماني:"ليلة ما بعد المباراة لم تكن الأفضل في حياتي، ولكني استيقظت في الصباح وأدركت ضرورة الحديث إلى اللاعبين".

وأضاف لشبكة "بي بي سي" البريطانية:"أرسلت لهم رسالة نصية طويلة جداً، للحديث عن أفكاري تجاه ما حدث، وبعدها شعرت بتحسن شديد بعدما اتفقنا على نسيان ما حدث ومواصلة العمل".

وتابع:"نحن هنا الآن بعد حصولنا على الوقت الكافي للتعامل مع هذه الهزيمة، نحن لا نحب الخسارة ونتيجة 7/2 تجعل الأمور أسوأ".

واستكمل:"نحن الآن لدينا فرصة قوية يوم السبت ضد إيفرتون في الديربي، ستكون مواجهة مثيرة أمام أحد الفرق المتألقة هذا الموسم، لذلك دعونا نرى كيف سنتعامل مع الموقف".

حكاوي ديربي ميلانو| عندما اهتزت مدرجات سان سيرو تحت أقدام إنتر بسداسية تاريخية

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط، مقابل 12 لصالح إيفرتون المتصدر بعد 4 جولات من البطولة.