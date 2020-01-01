كلوب يكشف السبب وراء بقاء صلاح احتياطيًا ضد كريستال بالاس

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف السبب خلف بقاء المصري محمد صلاح احتياطيًا أمام كريستال بالاس.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن أسباب الإبقاء على المصري محمد صلاح احتياطيًا ضد كريستال بالاس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح "بي تي سبورت"، وأكد خلالها أن صلاح في حاجة للراحة قليلًا.

وقال كلوب: "محمد صلاح على مقاعد البدلاء، لقد لعبوا الكثير من المباريات كلهم، ربما يمكنه أن يدخل كبديل وأن يصنع الفارق".

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وأضاف: "كلا الفريقين لعبا يوم الأحد الماضي والأربعاء، لذلك سيكون من الصعب أن نقول أن كريستال بالاس سيلعب بنفس طريقة توتنهام".

وأكمل: "الدفع بإيزي كان خطوة ذكية من قبل كريستال بالاس، وشلوب أخيرًا وجد المكان المناسب له، وكذلك زاها يلعب بشكل متقدم، هم واحد من فرق الدوري الإنجليزي الجيدة".

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتواجد فيها صلاح على مقاعد الاحتياط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والثانية له في آخر موسمين.

ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس في لقاء الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير سعيًا للاستمرار في الصدارة.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد التفوق على توتنهام قبل أيام وفض الشراكة معه في القمة.