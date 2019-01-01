كلوب يُعلق على إقالة إيمري ويؤكد: هذه حياة المدربين

يتحدث عن مباراة برايتون أيضًا..

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن أنه تفاجأ من سماع نبأ إقالة أوناي إيمري من تدريب أرسنال، ولكنه عاد وأكد أن هذه هي دورة حياة كل مدير فني في عالم كرة القدم، وتمنى للمدرب الإسباني التوفيق في المرحلة المقبلة.

إدارة أرسنال كانت قد أعلنت مساء الجمعة عن إقالة إيمري على خلفية الهزيمة من آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف في الدوري الأوروبي وعلى ملعب الإمارات، في الوقت الذي عجز فيه الفريق عن الفوز في آخر 7 مباريات، إذ تعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين.

ليفربول يستعد لمباراة صعبة في الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف برايتون على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، وقد تحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عن عدد من القضايا أبرزها إقالة إيمري.

"فوجئت عندما سمعت نبأ إقالته، هكذا حال عالم كرة القدم، ليس لديّ أدنى فكرة عن كيف سارت الأمور هناك، ولكن من الواضح أن مجلس الإدارة لم يكن سعيدًا بالأداء واتخذ قرارًا واضحًا. هذه هي حياتنا كمدربين عندما نوقع عقودًا."

وأضاف "أتمنى لإيمري كل التوفيق، لقد أظهر أنه حقًا مدرب متميز وظهر ذلك من خلال عمله في مختلف البلدان. أرسنال عليه أن يجد حلًا الآن، يتواجد مدربون شباب، قد يكونوا أقل خبرة وأصغر سنًا من إيمري، ولكن يمكنهم أخذ فرصة.".

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كما تطرق الفيلسوف الألماني للحديث حول التدريب في الدوري الإنجليزي على وجه خاص، فقال "إنها مهمة مكثفة، من النادر أن سمعت أن مدربًا قد عانى منها، عليك أن تقبل الكثير من الأشياء قبل أن تكون مدربًا، وكذلك تتجاهل الكثير من الأمور.".

"عليك فقط أن تبذل قصارى جهدك، يمكن أن تتغير الأمور لأسباب لا يمكنك السيطرة عليها. المشكلة الرئيسية للمدربين أننا دائمًا على العلن، كل ما نقوم به يتم الحكم عليه وانتقاده، قررت منذ وقت طويل تجاهل ذلك أيضًا. لا يوجد الكثيرون ممن يعانون مع الصحة النفسية هنا."

وأتم متحدثًا عن مباراة برايتون، فقال "لقد تطوروا بصورة مثيرة للغاية، استحوذوا على الكرة بنسبة 48% أمام السيتي، يلعبون كرة قدم مناسبة وجيدة أكن لها احترامًا كبيرًا. كان لديهم أسبوع كامل للتحضير، سيأتون إلى هنا من أجل الفوز، نحن علينا أن نستعد بعد ثلاثة أيام من مباراة قوية كالتي كانت أمام نابولي.".

"بوتر؟ إنه يقوم بعمل رائع هناك، ستكون مباراة صعبة. إنها فقط المباراة القادمة، لا يزال أمام الجميع ثلاث مباريات في الأسبوع المقبل."

الجدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة ترتيب البريميرليج بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب الملاحقين، في الوقت الذي يقبع فيه برايتون في المركز 12 برصيد 15 نقطة، وقد جددت الإدارة عقد بوتر لمدة ست سنوات كاملة في الأسبوع الماضي.