كلوب يعترف بمراقبة لاعب ليفربول وصديقته على إنستجرام

لا يستخدم اسمه الحقيقي في مراقبة اللاعبين

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول، بمراقبة بعض لاعبي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستجرام.

عكس معظم المدربين على مستوى العالم، يغيب كلوب عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يكتفي بالحديث مع وسائل الإعلام العادية.

ولكن لا يعني ذلك أن كلوب لا يعلم كل ما يدور بهذه المنصات من لاعبي ليفربول، وبالتحديد لاعب الوسط الإنجليزي أليكس تشامبرلين.

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وقال الألماني عن هذا الشأن:"توقف نشاطي على إنستجرام منذ الصيف الماضي، لكني أتابع لاعبي ليفربول، وبالتحديد أليكس تشامبرلين وصديقته، يبدو أنهما ينشطان كثيراً في أوقات غيابي".

وأضاف:"لدي اسم سري ولكن لن أتواجد بشكل نشيط على هذه المواقع، ولكن من الممتع استخدامه ورؤية نفس الأشخاص بعيداً عن الواقع".

وتابع:"الشيء الجيد هو أنني لا أستطيع نسيان أعياد ميلاد لاعبي فريقي مرة أخرى، هذا رائع حقاً".

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جدير بالذكر أن كلوب انتقل لتدريب ليفربول في أكتوبر 2015، ويحظى بشعبية كبيرة من لاعبي الفريق وجماهيره، بعدما حقق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.