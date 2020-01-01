كلوب يتحدث عن الفارق بينه وبين سيميوني والمشرح الأكبر لأبطال أوروبا

مدرب ليفربول يرشح فريقاً آخر للفوز بذات الإذنين هذا العام

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول عن المشرح الأقوى من وجهة نظره للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، موضحاً الفارق بينه وبين دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

ويستعد ليفربول، لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء غد الثلاثاء على ملعب واندا متروبولیتانو، في ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وعن مقارنته بدييجو سيميوني، قال كلوب: "بعض الأشخاص يرى أنني شخص عاطفي على خط الملعب، ولكن إذا كان تقييمي 4 فبالتأكيد سيكون تقييم سيميوني 12".

وأضاف: "أنا لا أعرفه لمعرفة جيداً لمعرفة أسلوبه الإداري، ولكن كان لاعباً عظيماً وأنا لم أكن كذلك، حقاً أنا لا أعرف الفرق الأكبر بيننا".

وعن الانتقادات الموجه لسيميوني قال كلوب: "هذا حال كرة القدم، ثمان سنوات سبع منهم ناجحة، تخسر لاعبين جيدين هذا أمراً صعباً، ولكنك بعد ذلك تغير الفريق وتتعاقد مع لاعبين جدد وعليهم التعود على الأجواء هذا يستعرض بعض الوقت".

وعن طلب ساري مدرب يوفنتوس بتبديل تشكيلة ليفربول مع السيدة العجوز، قال كلوب: "أنا متأسف لساري، ولكني لا أريد أن أضعه تحت ضغط، أنا لا أريد الدخول في تلك الحرب الذهنية، ولكني في بعض الأحيان لا أفكر قبل أن أتكلم".

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وعن أكثر الفرق المرشحة للفوز باللقب هذا الموسم، قال المدرب الألماني: "باريس سان جيرمان هو الفريق المرشح للبطولة هذا الموسم، الآن عليهم ضغط كبير".

جدير بالذكر ان مباراة الإياب بين ليفربول وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 11 مارس القادم على ملعب آنفيلد.