كلوب وبرشلونة.. تفاصيل القصة التي لم تكتمل!

في خضم الأحداث المتسارعة التي يعيشها نادي برشلونة الإسباني، وقضية إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان ثم تجديد الثقة فيه، خرجت العديد من الأسماء التي يمكن أن تتولى القيادة الفنية للنادي الكتالوني في حالة رحيل كومان.

برشلونة ارتبط في الأسابيع الأخيرة بعدد كبير من المدربين، أبرزهم روبرتو مارتينيز وتشافي هيرنانديز وأندريا بيرلو، حتى إريك تين هاج، وغيرهم ارتبطوا في الساعات الأخيرة بإمكانية شغل منصب مدرب "البلوجرانا".

وفي عالم التعاقدات والصفقات، فإن جهات الاتصال والمكالمات والرسائل، كل شيء يتمحور حول اتخاذ الخطوة الأولى.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تلقى مكالمة من نادي برشلونة، القصة لم تكتمل.

ما هي تفاصيل مكالمة برشلونة وكلوب؟

الصحيفة الإسبانية أكدت أن تلك المكالمة كانت قبل أن يصبح الوضع مأساويًا في برشلونة، وتحديدًا خلال فترة الترشيحات المسبقة لرئاسة النادي نهاية العام الماضي.

جوردي فاري الذي كان يرغب في خوض انتخابات رئاسة برشلونة اتصل بوكلاء كلوب، لمعرفة احتمالات أن يكون ورقته الرابحة في الانتخابات.

ما هو رد كلوب على تواصل فاري؟

الرد الأول الذي تلقاه فاري كان الرفض الخجول، رغم من استمرار المرشح بمواصلة المحادثات بمجرد تمرير الترشيح.

كلوب كان هو المفضل لدى فاري، وكان مصرًا على أنه سوف يبذل كل جهوده ليتولى القيادة الفنية في برشلونة بدلًا من كومان.

ما هو سبب خروج فاري من سباق انتخابات برشلونة؟

في النهاية، جاء حصول جوردي فاري على 2082 صوتًا ليجعل المرشح يخرج تمامًا من السباق.

ومع خروج فاري، اختفى حلم التعاقد مع يورجن كلوب، والذي ربما كان سيجعل الوضع مختلفًا تمامًا في برشلونة حاليًا.

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