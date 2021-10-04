بيانيتش لا يفوت الفرصة: برشلونة بحاجة لقائد وليس كومان!

بيانيتش يحمل كومان مسئولية ما يحدث في برشلونة

لم يستطع النجم البوسني ميراليم بيانيتش أن يفوت فرصة انتقاد رونالد كومان خلال الحوار الصحفي الذي أجراه مؤخرًا.

بيانيتش غادر برشلونة واتجه إلى الدوري التركي، في الصيف المنقضي لينضم إلى بشكتاش لمدة عام على سبيل الإعارة مع عدم وجود خيار الشراء.

وبمجرد أن خرج البوسني فتح النار بقوة على مدربه السابق، رونالد كومان واتهمه بأنه لم يحترمه أو حتى يواجهه بأسباب استبعاده من المشاركة باستمرار.

ماذا قال بيانيتش عن برشلونة؟

أجرى بيانيتش حوار مع "BeIN Sports" وتطرق للحديث عن النادي الكتالوني الذي يعيش أزمة نتائج حقيقية تحت قيادة كومان في جميع البطولات.

وقال: "إنهم يمرون بأوقات عصيبة، النتائج لن تسير كما تريد الجماهير مما يضغط على اللاعبين".

وأضاف: "ربما تكون هناك حاجة لقائد جيد لإعادة الفريق للوقوف على قدميه، برشلونة سيعود مثل الماضي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وتابع: "بوجود الأشخاص المناسبين في الإدارة، سيُتخذ القرارات الصحيحة".

وواصل: "برشلونة هو دائمًا أحد أكبر 4-5 أندية في العالم وسيعود إلى الأيام الخوالي".

هل يعود بيانيتش لبرشلونة بعد بشكتاش؟

في تصريحات سابقة أدلى بها النجم البوسني، بدا أنه لم يغلق الباب في وجه العودة إلى برشلونة، حيث قال "لديّ عقد، لطالما تحدث بإيجابية عن النادي وأردت اللعب هناك، كانت مشكلتي مع المدرب فحسب".

وواصل "لا أندم على الذهاب إلى برشلونة، كافحت طوال حياتي ومسيرتي، أنا طموح للغاية وأحب التنافس، لقد وصلت إلى مستوى يوفنتوس وبرشلونة في النهاية".

وأتم "أعلم أنه يمكنني اللعب في برشلونة، فهم لم يمنحوني الفرصة للمنافسة أو للانضمام إلى مجموعة أو للمساعدة أكثر".

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