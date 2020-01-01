كلوب: هذه أكثر مباراة لا تُنسى لليفربول في 2020

التتويج بالدوري إنجاز لا ينسى..

ظهر يورجن كلوب في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لناديه ليفربول، هنأ خلاله الجماهير بأعياد الميلاد وتحدث عن عام 2020 وما حققه الريدز فيه من إنجازات.

صحيح أن فيروس كورونا داهم العالم، إلا أن ذلك لم يؤثر على تتويج ليفربول بالدوري الأول لهم منذ 1990، في إنجاز يحسب في المقام الأول لكلوب الذي بذل الغالي والنفيس لتحقيق هذا الحلم.

وبمناسبة الكريسماس، كشف كلوب عما كان يفعله مع أسرته دومًا، كما كشف النقاب عن أكثر مباراة لا تُنسى له هذا العام والتي بالطبع صُبغت بصبغة كورونا.

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المدرب الألماني قال "تختلف التقاليد في ألمانيا عن التي في إنجلترا قليلًا، يتحصل الأطفال على هداياهم ليلة عيد الميلاد 24 ديسمبر، كُنّا في عائلتنا نغني ونعزف على آلة موسيقية".

كما أضاف "كان عام 2020 عامًا مميزًا من الناحيتين الإيجابية والسلبية، بدأ العام بشكل جيد حقًا ثم أتى فيروس كورونا وتوقف كل شيء، ثم تمكنا من العودة للعب كرة القدم وحققنا الدوري".

"كانت العودة لكرة القدم رائعة، وفزنا بالدوري، كان ذلك أحد أكبر الأيام في حياتي، ونحن لا نزال الآن في منتصف الوباء."

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أما عن المباراة التي لا تنسى، فاختار صاحب الـ53 عامًا مباراة ليفربول ووولفرهامبتون هذا الموسم، والتي شهدت عودة الجماهير للمرة الأولى لمدرجات أنفيلد وفازت كتيبة كلوب برباعية نظيفة.

"رغم ظروف كورونا، سُمح للجماهير الإنجليزية بالعودة إلى المدرجات أول ديسمبر، ويوم 6 فزنا على وولفرهامبتون أمام 2000 مشجع، الشعور بالأجواء والجماهير مرة أخرى أمور لن أنساها أبدًا."

وأتم "لدينا جميعًا ذكريات وعندما نتقدم في السن نتذكرها بين الحين والآخر، آمل أن أتذكر هذا اليوم ولا أتمكن من مقاومة الابتسامة".

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط قابلين للزيادة عن أقرب الملاحقين، ليستر سيتي.