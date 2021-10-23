كلوب : هذا ما أتوقعه عندما تصل الكرة إلى صلاح !

المدرب الألماني يتغنى بمستوى النجم المصري

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه دائمًا يتوقع حدوث شيء مميز، في كل مرة تصل فيها الكرة إلى محمد صلاح في موقع تسديد.

صلاح يتمتع ببداية مميزة مع الريدز هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا في 11 مباراة حتى الآن.

يوم الثلاثاء الماضي، حقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول خلال الفوز 3/2 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في تسع مباريات متتالية.

ماذا قال كلوب عن صلاح؟

قبل زيارة ليفربول لملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا، الأحد، في الدوري الإنجليزي، تحدث كلوب عن صلاح للموقع الرسمي للنادي.

وقال الألماني:"قلتها أكثر من مرة وهذه هي الحقيقة، لقد أنعم الله علي بالعمل مع لاعبين رائعين على مر السنوات الماضية".

وأضاف:"عندما ننظر إلى كرة الهدف الأول ضد أتلتيكو، سنرى أن الكرة تخطت اللاعبين ومرت من أمامهم، ليركض صلاح من أجل اللحاق بها قبل عبور الخط، وبعدها استدار بالكرة، في البداية لم تبدو لي كفرصة سانحة للتسجيل".

وتابع:"ولكن مع كثرة التحديات ظهر الفارق عندما يكون الزخم إلى جانبك أو بعيدًا عنك، والأمر كله يتعلق بجودة صلاح في هذه اللحظة، ولك أن تتخيل مدى معرفة جميع لاعبي أتلتيكو بقدرته على التصرف في هذه المواقف، ومع ذلك عجزوا عن إيقافه، هذا شيء خاص ومميز جدًا من صلاح".

وأوضح:"أشعر بسعادة كبيرة جدًا تجاه هذا الموقف واللاعبين الذين أمتلكهم، يمكنني رؤية صلاح أكثر من مرة وأكون إيجابيًا تجاه كل موقف وأتوقع حدوث شيئًا مميزًا عندما تكون الكرة معه".

كيف تحدث صلاح عن مستقبله؟

صاحب الـ29 سنة أكد أنه يود البقاء في ليفربول لبقية مسيرته، لكنه أضاف أن مستقبله ليس بيديه بشكل كامل.

وقال اللاعب:"إذا سألتني أود أن أبقى هنا حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي".

وأضاف:"الأمر يعتمد على ما يريده النادي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، هذا سيجعلني حزينًا، ولكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

اقرأ أيضًا ..