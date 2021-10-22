سولشاير : برونو قد يغيب ضد ليفربول، وهل صلاح أفضل من رونالدو؟

مواجهة منتظرة بين مانشستر يونايتد وليفربول

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه يجب على الجماهير الاستمتاع بالثنائي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو لأطول فترة ممكنة.

مواجهة منتظرة بين صلاح ورونالدو يوم الأحد القادم على ملعب أولد ترافورد، في قمة مانشستر يونايتد وليفربول بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سولشاير تحدث في المؤتمر الصحفي للمباراة، عن المقارنة بين كل منهما، وتطرق كذلك إلى موقف برونو فيرنانديش من المشاركة في اللقاء.

وقال النرويجي:"سأدعم رونالدو دائمًا في أي مقارنة، إنه فريد من نوعه وسجله التهديفي يتحدث عن نفسه، صلاح مشتعل في الوقت الحالي أيضًا وسجل العديد من الأهداف".

وأضاف:"يجب علينا الدفاع بأفضل صورة ممكنة ضده، لاعبون مثل هؤلاء لا يأتون كثيرًا، لذلك علينا الاستمتاع بهم، نحن بحاجة للظهور بصورة جيدة أمام الثلاثي الأمامي لليفربول وليس صلاح فقط، لأنني من أشد المعجبين بهجومهم منذ سنوات طويلة بتواجد ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو أيضًا".

وتابع:"ديوجو جوتا ربما يشارك كذلك، إنهم لاعبون يجب التركيز عليهم لمدة 95 دقيقة من أجل الخروج بشباك نظيفة".

وأما عن إصابة برونو:"مباريات مثل مواجهة الأربعاء دائمًا ما تجلب بعض الكدمات والضربات، لدينا اثنين أو ثلاثة لاعبين يعانون من مشاكل وسنمنحهم الوقت الكافي لتماثل الشفاء".

وأوضح:"نتمنى أن ندخل بالفريق كاملًا في هذه المباراة، برونو قد يكون موضع شك، لكنه يفعل كل ما بوسعه ليكون جاهزًا".

وعن العودة ضد أتالانتا:"هذا ما اعتدنا عليه في هذا النادي، ويتواجد في الحمض النووي لمانشستر يونايتد منذ أيام السير أليكس فيرجسون، دائمًا ما نفعل كل ما لدينا من أجل الفوز بالمباريات وهذا ما شاهدناه ضد أتالانتا".

المنافسة على لقب الدوري:"عندما تخوض أي مباراة مع مانشستر يونايتد فأنت تلعب من أجل الثلاث نقاط، ابتعادنا بـ7 نقاط عن ليفربول في حالة الخسارة يعتبر فارقًا كبيرًا، ولكن لا نزال في مرحلة مبكرة من الموسم وكل مباراة مهمة في الوقت الحالي".

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المقارنة بين دافيد دي خيا وأليسون بيكر:"بكل تأكيد دي خيا أحد أفضل الحراس في العالم، وأليسون كذلك، ولكن من الرائع رؤية دي خيا والعمل معه، لأنه من نوعية الحراس الذين ينقذون الكثير من الكرات لمساعدة الفريق على الفوز، وهذا ما فعله ضد فياريال وأتالانتا".

يذكر أن يونايتد يحتل المركز السادس بـ14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي المتصدر و4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.