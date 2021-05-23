كلوب: هذا أفضل ما أحلم به.. فخور بكل لاعبي ليفربول

سعادة كبيرة..

بدت السعادة واضحة للغاية في تصريحات المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، بعد اقتناص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

نجاح الريدز في الوصول إلى ذات الأذنين أتى بعد الفوز في الجولة الختامية على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في مباراة كان بطلها الأول ساديو ماني.

كلوب بعد المباراة تحدث إلى الصحافة مشددًا على قيمة إنجاز الوصول لدوري الأبطال رغم الظروف التي مر بها ليفربول طيلة الموسم، وأعرب عن سعادته بعودة الجماهير للمدرجات أيضًا.

ماذا قال يورجن كلوب عن تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا؟

وتحدث المدرب الألماني عن الفوز على كريستال بالاس والتأهل إلى دوري الأبطال قائلًا "لقد وجدنا طريقنا في المباراة وسجلنا هدفًا رائعًا، الهدف الثاني كان مفيدًا للغاية، الأجواء كانت عاصفة وصعبة".

كما أضاف "أنا فخور حقًا بما قام به اللاعبون في آخر 10-15 مباراة، وسعيد برد فعل الفريق في الأوقات السيئة، 8 انتصارات من أصل 10 مباريات مع تعادلين، هذا مثير للإعجاب".

وواصل المدرب الألماني "رائع حقًا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، هذا هو أفضل ما كنت أحلم به، إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الثالث هو أمر لا يصدق، الفضل في ذلك للاعبين".

أما عن اللعب أمام الجماهير مجددًا، فقال "الطاقة تصنع الفارق وحصلنا على الكثير من الطاقة من الخارج اليوم (الجماهير)".

ماذا قال يورجن كلوب عن موسم ليفربول بشكل عام؟

ولم يخف كلوب أن هذا الموسم لم يكن الأفضل بالنسبة لليفربول، ولكنه وعد الجماهير بالمحاولة مجددًا تحقيق لقب الدوري في الموسم المقبل.

في هذا الصدد قال كلوب "لم يكن عامنا في المنافسة على البطولة، أنا سعيد بالمركز الثالث حقًا".

أما عن البطل مانشستر سيتي، فقال "أُهنئ مانشستر سيتي، ولكن عدم تحقيقنا للقب لا يعني أننا لم نضعه كهدف لنا".

كيف سار موسم ليفربول؟

بانتهاء الدوري الإنجليزي 2020-21، يكون ليفربول قد خرج بدون تحقيق أي بطولة، وبعد عام وحيد من إدراك لقب البريميرليج الأول منذ 30 عامًا.

ليفربول عانى من الكثير من الإصابات على مدار الموسم في مقدمتها فيرجيل فان دايك، مما كان له تأثير ضخم على كتيبة يورجن كلوب.

وخرج ليفربول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، فيما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وخرج من كأس كاراباو على يد آرسنال.

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