كلوب: جشع محمد صلاح أنقذ ليفربول هذا الموسم

صلاح في صدارة هدافي البريميرليج

أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب بنجمه محمد صلاح قبل لقاء الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس وسعي الفريق للتواجد بالمربع الذهبي.

ليفربول يبحث عن فوز لضمان التواجد بدوري الأبطال الموسم المقبل، بينما صلاح يريد الحفاظ على صدارته لجدول هدافي المسابقة الذي يتقاسمه حالياً مع هاري كين.

ماذا قال كلوب عن دور محمد صلاح الموسم الحالي؟

المدرب الألماني كال المديح لنجمه عبر الموقع الرسمي للنادي: "أرقام صلاح طوال الموسم ليست مفاجأة بالنسبة لي على الإطلاق بل تجعلني سعيداً".

وأكمل: "تظهر أين كنا سنكون بدون أهدافه، ولكن هذا حال كل الفرق مع هدافيها، الأمر سيكون مختلفاً بدونهم، الفريق يساعد صلاح كثيراً ولكنه يحمل الكثير بمفرده أيضاً".

واستمر كلوب: "رغبته، احترافيته وجشعه ساعدت هذا الفريق كثيراً هذا الموسم، هذا العام من الأفضل له رغم أنه لم يحقق الأرقام الأفضل، عام رائع له حقاً".

وختم: "أن يحقق تلك الأرقام رغم أن الفريق ليس في أفضل الأحوال هذا استثنائي ويجعل منه لاعباً استثنائياً حقاً".

ما هي أرقام صلاح في الموسم الجاري؟

وصل صلاح حتى الآن إلى 22 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز قبل لقاء كريستال بالاس الختامي.

وفي 50 مباراة بكل المسابقات، سجل صلاح 31 هدفاً وصنع خمسة أهداف مع الريدز.

ما هو موقف ليفربول قبل لقاء كريستال بالاس

يتساوى الريدز مع ليستر برصيد 66 نقطة في الترتيب الرابع، ولكن فارق الأهداف لمصلحة أصحاب القمصان الزرقاء.

ويأتي تشيلسي في الترتيب الثالث برصيد 67 نقطة، ومن هنا حتمية انتصار ليفربول وانتظار نتائج المنافسين.

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