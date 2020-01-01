كلوب ممتعض بسبب رابطة الدوري الإنجليزي ويطالب بالتغيير!

تصريحات قوية من الألماني..

طالب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، رابطة الدوري الإنجليزي بأن تُغيِّر من سياستها في وضع مواعيد المباريات بالتنسيق مع القنوات التلفزيونية، مؤكدًا على أن الطريقة التي تسير بها الأمور من شأنها أن تقلل حظوظ بعض الفرق.

تصريحات المدرب الألماني تأتي تحديدًا اعتراضًا منه على لعب أي فريق يلعب مباريات الأربعاء ليلًا سواءً في دوري أبطال أوروبا أو مع المنتخبات، ثم يتعين عليه اللعب في الثانية عشر ظهرًا يوم السبت.

كلوب يؤمن بأن اللاعبين لن يستطيعوا فعلها وعليهم الراحة، وأن الاختيار الأفضل يكون إقامة المباريات إما ليلًا أو يوم الأحد لمنح الجميع فرصة التعافي قبل المباريات.

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وقال كلوب للصحافة "لقد تحدثت إلى رابطة البريميرليج، لا ينبغي لأي فريق يلعب ليلة الأربعاء أن يبدأ مباراة في الثانية عشر ظهرًا يوم السبت".

كما أضاف "حسنًا، الأحد لا توجد مشكلة، ولكن ليس في الثانية عشر ظهرًا أيضًا لأنك تستيقظ ثم تلعب كرة القدم مباشرةً، هذه مرحلة التعافي. على البريميرليج أن يتغير وعلى القنوات التلفزيونية التحدث مع بعضها البعض".

وأتم في هذا الصدد "لقد لعبنا ثلاث مرات بعد الجولة الدولية في موعد الثانية عشر، لعب بعض لاعبينا ليلة الأربعاء في بيرو وقتها، هذا غير ممكن (اللعب السبت ظهرًا)".

آخر المباريات التي يقصدها كلوب كانت مباراة إيفرتون منذ ثلاثة أسابيع في افتتاح الجولة بملعب جوديسون بارك، حيث قضى روبيرتو فيرمينو الأربعاء مع بيرو وتعثرت مشاركته كاملةً أمام التوفيز بسبب الإجهاد نظرًا لضيق الوقت.

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من جهة أخرى، أثنى كلوب على الأداء الذي قدمه ليفربول أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي خيّم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أجوائها لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الألماني قال بعد المباراة "مباراة ممتازة لنكن صادقين، فريقان كبيران كانا جاهزان للمعركة الهائلة، مستويات الطاقة واللياقة البدنية لكل فريق لا تصدق، أنا سعيد حقًا، مباراة اليوم هي أقل مباراة كان للسيتي عددًا من الفرص فيها أمامنا".

وتابع "بدأنا المباراة بنظام ممتاز، مررنا بلحظات كان لدينا فيها هجمات مرتدة سريعة ولكن للأسف لم نتمكن من إنهائها بالشكل الصحيح".

واختتم قائلًا "الخطة دائمًا هي اللعب بسرعة في البداية والنهاية وكل الأوقات، بالطبع هذا ليس ممكنًا دائمًا، سيتي فريق كبير ولكننا كنا جيدين وخطرين".

الجدير بالذكر أن التعادل جعل ليفربول يخسر صدارته لصالح ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الذي ينطلق من الغد، ليتساوى في المرتبة الثانية مع توتنهام بـ17 نقطة لكل منهما وبفارق نقطة عن الثعالب.