أزمة تضرب ليفربول .. صلاح يرفض الحديث مع ماني أمام مانشستر سيتي

لقطة مثيرة للجدل..

سادت حالة من القلق والتعجب لجماهير ليفربول خلال مباراة فريقهم أمام مانشستر سيتي، بعدما ظهرت بوادر أزمة بين النجمين محمد صلاح وساديو ماني.

وكان الدولي السنغالي قد كسب ركلة جزاء في الدقيقة 13 لليفربول بعد تدخل كايل ووكر عليه، ليسددها محمد صلاح ويُعلن عن هدف المقدمة للضيوف.

وأثناء احتفال الدولي المصري بهدفه ووسط لاعبي ليفربول، اقترب ماني منه وبدأ بالكلام، ليضع صلاح رأسه في الأرض ويبدأ في الصراخ على زميله.

المزيد من الفرق

بعد ذلك، أشار صلاح لزميله بإصبعه في إشارة لأن يتوقف عن الكلام، ويبدأ معها جمهور ليفربول بالسؤال عن ما الذي يأتي خلف هذه الواقعة وهل حقًا هناك أزمة جدية بينهما أم أن هذا أحد أنواع المزاح المعتاد؟

بشكلٍ عام، لا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتشاجر صلاح وماني في الملعب، ففي الموسم الماضي حدث أمر مشابه وانتهى بتصالحهما بالفيديو الشهير الذي نشراه عبر إنستجرام.

ومن المعروف أن المنافسة قوية بين النجمين الإفريقيين رغم وجودهما في فريق واحد، فكل منهما يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يصبح النجم الأول لليفربول وللدوري الإنجليزي، وظهرت هذه المنافسة جليًا في آخر موسمين.

الجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وسيتي قد انتهت في النهاية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ولم تفلح جهود صلاح وماني في جلب الثلاث نقاط لكتيبة يورجن كلوب، ما من شأنه أن يُزيد من حدة الموقف والتكهنات حوله.