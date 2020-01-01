كلوب: ماني وتياجو جاهزان لإيفرتون وصلاح يبهرني لهذا السبب

حديث المدرب الألماني قبل الديربي المرتقب

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالصورة التي يظهر بها محمد صلاح مع الريدز في الدوري الإنجليزي، منذ بداية الموسم الجديد.

صلاح نجح في هز الشباك 5 مرات في 4 مباريات لعبها مع الريدز في البريميرليج حتى الآن، وسجل ثنائية في الخسارة الكارثية للفريق أمام أستون فيلا 7/2 الجولة الماضية.

ليفربول يستعد لمواجهة شرسة ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، لذلك تحدث كلوب عن أهم ما يخص فريقه.

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وقال الألماني:"منبهر جداً بمستوى صلاح، سجل هدفين في فيلا، ولكني أريد منه التسجيل في المباريات التي نفوز فيها أيضاً، بشكل عام هو يتمتع بحالة جيدة ويقوم بإنهاء الفرص على أكمل وجه".

وأضاف:"صلاح مزيج من القدرة الطبيعية والعمل، بدون التدريب لا توجد أي فرصة، الميزة الكبيرة التي يمتلكها هي مهارته وشخصيته الرائعة في الملعب، وبدون هذا المزيج لن يكون اللاعب الذي نراه الآن".

الخسارة 7/2 بسبب غياب الجماهير:"لا أراها بأي صورة أخرى، كل شيء كان كما هو باستثناء وجود الجمهور في المدرجات، لأنه يزيد من تركيزنا في الملعب، ولكن لا توجد أي أعذار لنا، الأمر ينطبق على الفريقين".

جاهزية نابي كيتا وأليسون:"بالنسبة لأليسون الأمور إيجابية جداً، لا يمكنني إعطاء الوقت المحدد لعودته، ولكن كيتا لن يلعب وكذلك أليكس تشامبرلين".

عودة تياجو ألكانتارا وماني بعد الإصابة بكورونا:"حصلا على 5 أو 6 أيام من أجل التدريب، هما في حالة جيدة الآن وفي جاهزية كاملة للمباراة، ولن نخاطر بأي منهما لو لم يكن جاهزاً".

أهمية الديربي:"مباراة كبيرة جداً للمدينة بشكل عام، الأمور ليست 50/50 هنا، لكن هناك العديد من المشجعين لإيفرتون لذلك الجميع يهتم بهذه المواجهة".

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فوائد غياب الجمهور:"ربما يساعدنا الأمر على التواصل بشكل أسهل، ولكن كرة القدم تجبرك على التعامل مع جميع المواقف، ولا يجب أن ننسى الفوائد العديدة لوجود الجمهور أيضاً".

يذكر أن ليفربول يخوض مواجهة إيفرتون، وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ9 نقاط، مقابل 12 نقطة لصالح التوفيز أصحاب الصدارة حتى الآن.