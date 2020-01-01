كلوب: ماني كان يتفقد الكثير من الأشياء قبل العمل معي

ساديو ماني لم يكن اللاعب الذي هو عليه الآن طوال الوقت بحسب ما يرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

يرى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لعب دورًا كبيرًا في تطوير النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ساوثامبتون السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه المقبلة أمام برايتون، وأكد خلالها على صعوبة المباراة.

وقال كلوب: "مواجهة أستون فيلا كانت صعبة مثل كل المباريات، لكن من الهام للغاية في كرة القدم أن تتحلى بالصبر، هي حالة عقلية في النهاية".

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وأضاف: "نحن سعداء لتمكننا من العودة لاستخدام غرف الملابس من جديد، تغيير اللاعبين لملابسهم في السيارة كان من أغرب الأمور، أتمنى أن يعود كل شيء لما كان عليه قبل فيروس كورونا، أتطلع لذلك اليوم".

وعن مواجهة برايتون: "هم فريق كرة قدم رائع، وما قدموه في الموسم الماضي يفوق الوصف، لكنهم غيروا طريقتهم منذ التوقف، لذلك لا أعرف ما الذي أتوقعه منهم، علينا أن نكون على أتم استعداد لهم كما هو الحال مع بيرنلي وآرسنال وتشيلسي".

وأردف: "فريقنا تطور كثيرًا في آخر ثلاث سنوات واتخذ الكثير من الخطوات العظيمة، هناك ساديو ماني كمثال على ذلك، لقد كان يفتقد للاستمرارية عندما جاء من ساوثامبتون".

وأكمل: "يمكنني أن أكتب كتابًا عن تطور اللاعبين، ماني جاء لنا صغيرًا وتحسن هنا، الحظ يقف في صالحنا لأننا نتواجد في مثل هذا الوقت الذي تحول فيه من مجرد لاعب جيد للاعب من طراز عالمي".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حسم بالفعل لقب الدوري الإنجليزي وأصبح في طريقه لتحقيق الرقم القياسي لأكبر عدد نقاط في موسم واحد، والمسجل لصالح مانشستر سيتي بـ 100نقطة.