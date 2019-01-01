كلوب: نحن نعيش أسبوع أوريجي

هل يحسم البلجيكي أيضاً لقب الدوري لفريقه؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بمهاجمه الشاب ديفوك أوريجي بسبب أهدافه الحاسمة في مباريات ليفربول الأخيرة والتي أبقت على حظوظه بالتتويج بلقب.

وسجل أوريجي هدف الانتصار على نيوكاسل الجولة الماضية في البريميرليج، كما هز شباك برشونة مرتين في مباراة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الفائت.

وقال كلوب للصحافة: "الطريقة التي ظهر بها تجعلني أقول نحن في أسبوع أوريجي، الرأسية في نيوكاسل كانت جنوناً، ولا يجب أن نتحدث عن الليلة الأخرى".

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💫بوتشيتينو يكشف عن كلمات قائد فريق توتنهام لوريس في غرفة خلع الملابس إلى اللاعبين 🗣️ pic.twitter.com/ot9PrXpuCG — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 11, 2019

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وأكمل: "لقطة أرنولد من أكثر لحظات العبقرية التي عشتها في كرة القدم، لم تكن كرة سهلة، في تسع مرات من عشرة كانت لتضيع لأن الكرة كانت تقفز وغير مستقرة".

وأتبع الألماني: "هدف مثل هذا يظهر مدى الثقة وكيف لم يفكر للحظة أوريجي، هذا أمر رائع، خصوصاً عندما تفكر كيف لم يلعب كثيراً ربما تظن أنني لا أثق به كثيراً، هذا غير صحيح".

واستمر: "هو فقط كان يعاني من سوء الحظ وأنا سعيد بعودته للمشهد من جديد، نفس الوضع لهينديرسون ومركزه الجديد، هو يستحق التحية والتقدير ليس فقط في هذا المركز، ولكن في كل المراكز التي لعب بها".

ويستضيف ليفربول وولفرهامبتون مساء الأحد في اللقاء الختامي للبريميرليج، ويحتاج للانتصار وتعثر مانشستر سيتي في ملعب برايتون ليتوج باللقب.