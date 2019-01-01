كلوب: ليفربول لعب ضد برشلونة مثل الذئاب الجائعة

تعرف على تصريحات كلوب حول مباراة ليفربول وبرشلونة في الأبطال

وصف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، مستوى فريقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوي أبطال أوروبا بالذئاب الجائعة.

ليفربول نجح في العودة من خسارة بثلاثية نظيفة في "كامب نو" للفوز على برشلونة برباعية والتأهل لنهائي التشامبيونزليج.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "سبورت1" الالمانية: "لم يكن لدينا أي رغبة سوى الفوز في لقاء الإياب وكنا نعرف أننا قدمنا مستوى جيد في الذهاب رغم الهزيمة".

وتابع: "مع مرور الدئقائق كنا نحاول استغلال كل الفرص المتاحة للتسجيل ونجحنا بالفعل في الفوز".

المدرب الألماني أكد أنّ الفريق ظهر بأفضل مستوى ممكن رغم المشاركة في 3 مباريات خلال 6 أيام فقط والضغط الكبير في الدوري الإنجليزي.

♦️قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي نجح ليفربول - أحد طرفي المباراة النهائية - في الوصول له بعد ريمونتادا تُدرس أمام برشلونة، دعونا نذكركم بأبرز العودات التاريخية في دوري الأبطال. 🏆 pic.twitter.com/JGsvIcqyLS — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وأردف: "ساعدنا أيضَا أن المباراة ضد برشلونة وهذا حافز يكفي اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، خلال المباراة رأيت اللاعبين مثل الذئاب التي لم تأكل منذ 8 أسابيع وانطلقوا في الملعب مثل المجانين".

وواصل: "كل ما كنا نحتاجه هو حارس مرمى مميز ودفاع قوي ورغبة من اللاعبين في الفوز وهذا ما نجحنا في تحقيقه".

صاحب الـ 51 عامًا اختتم بقوله: "بعد لقاء الذهاب كنا نعرف أن ليونيل ميسي هو العقبة الوحيدة للعودة في المباراة أما أي شيء آخر فيمكن التحكم به، وهذا ما جعلنا نفوز ونصل للنهائي".

جدير بالذكر أنّ هذا هو النهائي الثاني للريدز على التوالي في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الموسم الماضي أمام ريال مدريد.