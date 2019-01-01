كلوب يمدح فلامنجو ومساندة جمهور صلاح لليفربول قبل نهائي كأس العالم

مباراة مرتقبة في الدوحة لليفربول

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بخصمه في نهائي كأس العالم للأندية فلامنجو، وذكر أن المواجهة ستكون صعبة للفريقين بسبب غياب الخبرة أمام الفرق من خارج القارة لكليهما.

وبلغ الريدز النهائي بالانتصار الصعب على مونتيري بهدفين مقابل واحد، بينما تخطى بطل البرازيل الهلال بثلاثة أهداف مقابل واحد في نصف النهائي.

وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي للنهائي: "عندما تذكر البرازيل أفكر مباشرة في بيليه، والدي قال لي مهما تسمع، بيليه هو أفضل لاعب في العالم، فلامنجو يلعب بشكل قوي وتشكيله ثابت ولهم أسلوب مميز في الهجوم من الجناح".

وأضاف: "لا يمكن الحكم على البرازيل فقط بمشاهدة بضع الساعات لفلامنجو، جيسوس أتى وغير الكثير، يفعلون كل شيء من التسجيل والتمرير والعرضيات، لم ألعب مع فريق برازيلي من قبل، ولكن فلامنجو أيضاً لم يقابل أي فريق مثلنا".

واستمر الألماني: "نريد تحقيق اللقب، الأمر ليس سهلاً ورأينا ذلك أمام مونتيري، جمهورنا يريد تتويجنا بالبطولة والبقية ليسوا مهتمين، نريد تغيير تلك النظرة وإظهار أهمية وصعوبة البطولة".

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وأردف: "التحضيرات لا تختلف عما فعلناه قبل نهائي دوري الأبطال، عانينا من مشكلة النوم قبل يومين ولكن تأقلمنا، نفعل كل شيء ممكن في التدريبات لفعل الأمر، أتابع جيسوس منذ مدة، مدرب مميز للغاية ويمكنه تدريب أي فريق أوروبي، ولكن ربما يحب الحياة في ريو".

واستطرد في حديثه عن خصمه البرازيلي: "فريق جيد للغاية ونحترمهم وسنظهر ذلك في أرضية الملعب، لسنا هنا كأبطال أوروبا ولكن كليفربول، أركز في فريقي ولا أركز مع لاعبي الخصم، التركيز على الفوز بالمباراة، إذا فلامنجو فاز سيحتفل ونحن نركز على ليستر، لا بأس إذا فزنا ووُصف اللاعبين بالأساطير بعدها".

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ورد الألماني على سؤال مراسل "جول" عن الدعم الجمهوري الكبير لمحمد صلاح وهل يفيد ناديه: "هذا سؤال طويل، رأيت اللون الأحمر كثيراً، لا أعرف إذا كان لمصر أم ليفربول، الملعب أُصيب بالجنون عند ظهور صلاح على الشاشة، أعتقد المساندة لليفربول وله".

وأتبع: "الأجواء الحماسية مهمة وتساعدنا، جمهور ليفربول يحتفل في كل الفنادق، لا أعرف كيف سيحضر اللقاء، ربما يحاولون تقليد أجواء أنفيلد، لنرى إذا كانوا سينجحوا".

وعلق كلوب على سؤال هل يظن أنه عليه تغيير لقبه "الرجل العادي": "تغيرت بعض الشيء، أصبحت أقل قلقاً وعصبية وانفعالاً، تحسنت كمدرب، كلها أمور تأتي مع السن، ولكن أنا نفس الشخص".

وحول حالة المصابين: "سنرى بخصوص فيرمينو، فاينالدوم تدرب مرة وحيدة، سنقيم حالته، كذلك فيرجيل، سنستفيد بكل ساعة للتعافي ونرى في نهاية الأجهز للعب".