ليس برشلونة - أوريجي يختار هدفه الأفضل

أهداف حاسمة عدة للبلجيكي

اختار ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، الهدف الأهم من وجهة نظره في مسيرته مع الريدز، في ظل تسجيله عدداً من الأهداف الحاسمة.

واشتهر أوريجي الموسم الماضي بالهدف الرابع والحاسم الذي سجله في برشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبه عبر الفريق للنهائي.

وقال أوريجي مع "تيليجراف": "هدفي المفضل بالتأكيد ذلك في مرمى إيفرتون بالدقيقة 96، أتذكر كنت في المطار وكان هناك مشجع لإيفرتون وقال لي لن أسمح لك بالعبور".

وأضاف: "كنت مذهولاً ولكنه كان يمزح، كان هدفاً المدينة بأكملها تتحدث عنه، هدف أظهر قلب مشجعي ليفربول، لا أحمل هدف برشلونة معي على الهاتف، أحب تخيله وعيشه من جديد".

واستمر البلجيكي: "الجمهور يسألني عن هدفي المفضل دائماً والاختيار صعب، هدف الديربي يجلب مشاعر مختلفة عن النهائي، أنا ممتن كثيراً لذلك الفريق وكم الذكريات الذي كونته معه".

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وسيكون ليفربول على موعد مع نهائي جديد مساء السبت عندما يقابل فلامنجو بكأس العالم للأندية المقامة بقطر.

وعبر الريدز مونتيري المكسيكي بنصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل واحد بعد أن أحرز بديل أوريجي روبرتو فيرمينو هدف الانتصار بالوقت القاتل.