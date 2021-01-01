كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام، نريد إنقاذ الموسم

أسبوع ساخن ينتظر ليفربول

ناقش يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أوضاع فريقه عقب العودة من التوقف الدولي، وآخر الاستعدادات للأسبوع المهم الذي يخوضه الفريق.

ليفربول يلعب السبت في ضيافة آرسنال لحساب منافسات البريميرليج، ثم يتنقل لإسبانيا لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال كلوب؟

بدأ المدير الفني حديثه بمناقشة المستثمر الجديد: "أمر جيد لأن النوادي عانت العام الماضي، وهذا الاستثمار يوفر لنا الأمان والاستمرارية".

وحول أحوال لاعبيه: "بوبي عاد، ولكن البقية لا، مشاركة المصابين في اليورو؟ لا أعرف، لم يتغير أي أمر في هذا الصدد وتعافيهم، هيندرسون ليس هنا وقد يعود في الأيام القادمة".

وأكمل: "سأتحدث مع جونز بعد واقعة المنتخب وطرده، لا أحد يحب تلك اللقطات، ولكن عندما تخسر بعد أن تلعب جيداً ويهمك الأمر تحدث تلك الأمور أحياناً".

وأردف: "جوتا يعيش لحظة جيدة، حتى قبل التوقف الدولي، شاكيري أيضاً كان جيداً مع سويسرا".

ماذا قال كلوب عن بقية الموسم؟

المدرب الألماني قال: "لا نعيش في أرض الأحلام، لا يمكن إضاعة المزيد من النقاط، لا نملك تلك الفرصة من الأساس".

وأكمل: "لن نتردد ونقدم كل ما نملك ونحاول جمع كل اللاعبين معاً".

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ليفربول يبحث عن إنقاذ موسمه بعد ضياع آماله في التتويج بلقب الدوري، إذ يأمل في بلوغ مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية.

ويبحث ليفربول عن الذهاب بعيداً في دوري الأبطال في محاولة للتتويج ببطولة هذا الموسم.

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