فيديو | نجم ليفربول يتسبب في نشوب معركة بين إنجلترا وكرواتيا

انتهت مباراة إنجلترا وكرواتيا لحساب أمم أوروبا تحت 19 عاماً مساء الأربعاء على وقع مشاهد مؤسفة بعد الاشتباك بين لاعبي الفريقين.

كرواتيا فازت في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 2-1 بعد أن سجل دوماجوي براداريتش، لتخطف بطاقة العبور للدور المقبل من إنجلترا.

واصطدم لاعب ليفربول كيرتيس جونز مع لاعبي كرواتيا الذين كانوا يحتفلوا بعبور بلادهم للدور التالي وقام بضرب أحدهم.

Curtis Jones couldn't hold back his anger at full-time as England U21's crashed out of the Euros 🤬 pic.twitter.com/7oMCkO2Pxt