فيديو | نجم ليفربول يتسبب في نشوب معركة بين إنجلترا وكرواتيا

معركة حامية في نهاية اللقاء

انتهت مباراة إنجلترا وكرواتيا لحساب أمم أوروبا تحت 19 عاماً مساء الأربعاء على وقع مشاهد مؤسفة بعد الاشتباك بين لاعبي الفريقين.

كرواتيا فازت في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 2-1 بعد أن سجل دوماجوي براداريتش، لتخطف بطاقة العبور للدور المقبل من إنجلترا.

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واصطدم لاعب ليفربول كيرتيس جونز مع لاعبي كرواتيا الذين كانوا يحتفلوا بعبور بلادهم للدور التالي وقام بضرب أحدهم.

Curtis Jones couldn't hold back his anger at full-time as England U21's crashed out of the Euros 🤬 pic.twitter.com/7oMCkO2Pxt — Football Daily (@footballdaily) March 31, 2021

تصرف جونز تسبب في نشوب معركة بين لاعبي الفريقين والجهاز الفني، ورغم طرده من قبل حكم اللقاء، ولكن الأمور لم تتوقف واستمر اللاعبون في العراك.

مدرب المنتخب الإنجليزي أيدي بوثرويد قال بعد اللقاء إن تصرفات لاعبي كرواتيا واحتفالهم وسط نظرائهم الإنجليز كانت السبب فيما حدث.

وأوضح المدير الفني أن مثل تلك الأمور تحدث، ولكن شدد أنه سيتحدث مع جونز لمعرفة تفاصيل الواقعة لأنه لم يتحصل على فرصة الحديث مع حكم اللقاء.

وودعت إنجلترا منافسات البطولة من دور المجموعات بعد أن تصدرت البرتغال المجموعة وتلتها كرواتيا.