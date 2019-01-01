كلوب: لهذا السبب قطعنا إعارة فيليبس وأعدناه لليفربول

كلام منطقي..

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن الأسباب التي أدت لإعادة ناثان فيليبس من إعارته لشتوتجارت إلى ملعب الأنفيلد من جديد خلال الأيام القليلة الماضية.

فيليبس أُعير مع بداية هذا الموسم إلى الشفابينز، ويفترض أن تنتهي إعارته مع نهاية هذا الموسم، غير أن ليفربول فاجأ الجميع وقام بالاتفاق مع شتوتجارت لإعادته مبكرًا في يناير.

كلوب تحدث حول الأمر وقال "الآن لدينا موقف معين وفكرنا في كيف يمكننا أن نفعله لنتجاوز الأمر؟ وسألنا شتوتجارت إذا ما كانوا على استعداد لإعادته لنا لفترة من الوقت، وبالفعل قالوا نعم.".

ويقصد كلوب بحديثه إصابة الثنائي جويل ماتيب وديان لوفرين، والتي ستبعدهما عن الملاعب حتى نهاية يناير، ليكون فيرجيل فان دايك وحيدًا رفقة جو جوميز في مركز قلب الدفاع بدون بديل لهما.

ربما فطن كلوب لضرورة وجود البديل من خلال ما حدث في كأس العالم للأندية، عندما اضطر المدرب الألماني حينها لإشارك جوردان هندرسون كقلب دفاع وكان ثغرة واضحة طوال أحداث مباراة مونتيري.

ماذا قدم محمد صلاح في عام 2019؟

الفيلسوف واصل حديثه عن فيليبس وقال "لا أعتقد أننا سألناه، فهو بدا سعيدًا بالفعل بالأمس عندما كان في غرف خلع الملابس معنا. لذلك فهي قصة جميلة أن نفعل هذا الأمر بهذا الشكل، آمل أن يكون متاحًا أمام إيفرتون.".

"إنه واحد من أبنائنا، وقد ظهر بشكل جيد في إعارته لشتوتجارت. شتوتجارت وهامبورج هما الفريقان الأكبر في الدرجة الثانية الألمانية، ويسعى كل منهما للصعود لدرجة أن شتوتجارت أقال مدربه لإنهاء الدور الأول في المركز الثالث."

وأتم "شتوتجارت يلعب كرة قدم جيدة، ونات يقوم بعمل جيد هو الآخر، لقد لعب على الأرجح 11 مباراة، وقد ظهر بصورة مميزة، لا تنس أن منافسيه هما مارك أوليفر كيمف وهولجر بادشتوبر، وكلاهما ذات صيت كبير في ألمانيا.".

يذكر أن فيليبس سوف يتواجد مع ليفربول في شهر يناير فقط، على أن يسترده شتوتجارت من جديد في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية، ليستغل ليفربول بذلك فترة التوقف الشتوية والتي تصل لـ40 يومًا في ألمانيا.