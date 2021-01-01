كلوب: لم نسقط بعد وهذا هو موقف جوتا وماتيب وبقية المصابين

ماذا قال كلوب قبل مواجهة ليفربول وبيرنلي؟

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن الفريق لم يسقط بعد على الرغم من النتائج السلبية التي حدثت في الآونة الأخيرة وهبوط الفريق للمركز الرابع على سلم الترتيب.

ويواجه ليفربول ضيفه بيرنلي مساء الغد على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في ظروف صعبة يعيشها الريدز في الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب إن أداء الفريق لم ينخفض على الرغم من التراجع على سلم الترتيب إلى المركز الرابع وعدم تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات.

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وأضاف: "هذا ليس الوقت للحديث عن السقوط، الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو العمل مع الأولاد على الأشياء الصحيحة لرؤيتها مرة أخرى في المباريات التي نلعبها"

وتابع: "أعتقد أنني سمعت في مكان ما أنه يجب علي إعادة بناء هذا الفريق، العالم مكان مجنون الآن وليس فقط بسبب الوباء في رأيي لا أحد لديه الوقت للصبر، علينا تغيير هذا من خلال اللعب وليس الحديث"

وحول المصابين قال: "إصابة جوتا لم تكن سهلة ولا يزال أمامه عدة أسابيع من أجل العودة، هو يتحسن ولديه الرغبة في استعادة القدرة على المشاركة"

وأردف: "لدينا خبر جيد الآن وهو أن جويل ماتيب قد أصبح متاحًا من أجل المشاركة في الحصص التدريبية الكاملة، الآن في استطاعتنا أن نتخذ قرار بشأنه"

وأكد: "لا أحد متعب. نحن منتعشون قدر الإمكان. لا يمكن لأي فريق أن يدافع طوال المباراة. تعرف الفرق الأخرى ما نفعله، لقد عرفوا العام الماضي ولكن كان من الصعب الدفاع"

وحول الجفاف التهديفي الذي يعاني منه الفريق قال: "يتعلق الأمر بالفريق بأكمله وليس بخط الهجوم فقط، الأهداف لا تطير، لذا علينا العمل عليها. سنسجل مرة أخرى"

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحن نعلم أننا لسنا حيث نريد أن نكون ولكن الأسباب ليست مهمة للغاية. نحن فقط نقاتل. يشعر الناس بعدم الرضا عن المباريات عندما لا تكون النتائج إيجابية يمكنك الفوز باللعبة بضربة"

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يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي ومانشستر سيتي ويسعى لاستعادة الصدارة في أقرب وقت للمنافسة على اللقب.