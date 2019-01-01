كلوب: لا نسعى للكمال لكن تقنية الفيديو يمكنها التحسن

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن تقنية الفيديو يمكنها التحسن في الفترة المقبلة.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن تقنية الفيديو لا يزال أمامها بعض الوقت والتطور حتى تصبح أكثر تأثيرًا على كرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الألماني في تصريحات صحفية وشدد خلالها أن التقنية يمكنها التحسن بشكل كبير لو تم الاستماع للاقترحات المقدمة في الفترة الأخيرة.

وقال كلوب: "تقنية الفيديو من الممكن أن تتحسن، أفهم بالطبع أنها لن تحسم كل شيء بنسبة دقة ١٠٠٪ الجميع يعلم ذلك لكن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تتحسن".

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وأضاف: "التقنية في حاجة للتطور وهناك بعض الأفكار الجيدة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول تعديل تلك الأمور، ربما حتى بعد ذلك سيكون هناك هامش للخطأ".

وأكمل: "في النهاية التقنية يديرها بشر ولا يوجد بيننا من هو مثالي ولا أحد يطالب بذلك، لكننا فقط نبحث عن القرارات الصحيحة في كرة القدم".

وكانت مواجهة ليفربول الأخيرة أمام نظيره مانشستر سيتي قد شهدت الكثير من الجدل التحكيمي حول بسبب أهداف ليفربول وحالات تحكيمية تحتمل أكثر من رأي مختلف.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٤ نقطة بعدما تعثر في مباراة وحيدة فقط وفاز في ١١ وبفارق ثمان نقاط عن أقرب منافسيه.