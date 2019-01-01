فان دايك: تجربة الموسم الماضي ستساعدنا في البقاء على القمة

ليفربول خسر الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بشكل درامي لحساب مانشستر سيتي

يعتقد فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي أن التجربة المؤلمة التي عاشها فريقه الموسم الماضي في الدوري، ستضمن بقائه هذا الموسم على القمة.

وخسر ليفربول الدوري الموسم الماضي، بعدما جمع 97 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري.

فان دايك: لا يمكننا التقليل من حظوظ مانشستر سيتي

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "لقد اكتسبنا الكثير من الخبرة الموسم الماضي، يجب أن نواصل العمل ونقدم ما هو أفضل".

وأكمل: "يجب أن يكون لدينا القليل من الحظ خلال الموسم، لذلك نحن سعداء بموقفنا الحالي، أتمنى أن نستمر هكذا".

وواصل: "من الواضح أننا في وضع جيد، هذا شيء لا يمكن إنكاره، ولكننا نعلم أن الموسم مازال طويلاً لدرجة لا تسمح لنا بالاحتفال بتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي لتسع نقاط".

وتابع: "عقليتنا هي أن نواصل العمل وتقديم أفضل ما لدينا".

وحذر المدافع الهولندي فريقه من تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما فرط الفريق في فارق السبع نقاط مع مانشستر سيتي.

وقال فان دايك حول هذا الأمر: "لقد فعلنا كل ما هو ممكن العام الماضي، وليس لدينا أي ندم لقد كان موسماً رائعاً، مانشستر سيتي واصل ضغطه".

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واستطرد: "هذا العام يمثل فرصة جديدة، التركيز هو المهمة المطلوبة، لدينا العديد من الفترات الصعبة والمباريات في مختلف المسابقات، نتمنى أن تبتعد عنا الإصابات فقط".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب البريميرليج برصيد ٣٤ نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي رابعًا بـ ٢٥ نقطة.