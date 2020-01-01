كلوب: لا أفهم سبب إلغاء هدف هندرسون وإصابة تياجو تبدو خطيرة

سعيد بأداء فريقه..

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، رضاه عن مستوى فريقه أمام إيفرتون، في الوقت الذي كشف فيه عن التفاصيل المبدئية لإصابة فيرجيل فان دايك وتياجو ألكنتارا.

ليفربول فشل في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في ملعب جوديسون بارك.

الدقيقة الأخيرة أحرز فيها القائد جوردان هندرسون هدف الانتصار للريدز، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغيه لوجود ساديو ماني في موقع تسلل أثار ضجة كبيرة.

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وحول المباراة قال كلوب "قّدمنا أداءً قمة، كانت مباراة رائعة وجيد لكلا الفريقين، كُنّا مهيمنين على فريق مليء بالثقة ويلعب بخطة واضحة".

كما أضاف "ربما أنها أفضل مباراة لعبناها خارج ملعبنا منذ أن دربت ليفربول، رأيت أداءً جيدًا حقًا، كنت سأكون أكثر سعادة لو فزنا، لكنني أردت أن أرى ردًا وأرى الفريق الذي كُنّا عليه من قبل".

وعن لقطة إصابة فان دايك "لم أر اللقطة مرة أخرى، لكن الأمر استغرق بعض الوقت، ومن الواضح أنه لم يكن متسللًا كثيرًا وقد أخرجه بيكفورد في المباراة".

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أما عن هدف هندرسون الملغي "لم أشاهد تسللًا في هذه اللقطة، لكن شخصًا ما قرر ذلك، لا أعرف أين الخط حيث يمكنك احتساب تسلل من خلاله في هذه اللعبة".

واستطرد متحدثًا عن إصابة تياجو "لقد تعرض لضربة قوية من ريتشارلسون، إنه خطأ فادح ولا يبدو أنه جيدًا لنكن صادقين".

وأتم "كانت مباراة رائعة ولكنها انتهت، حصلنا على نقطة واحدة وهذا هو الوضع في النهاية، لقد أحببت في لحظات كثيرة كيف لعبنا أمام فريق جيد كإيفرتون".

الجدير بالذكر أن هذا التعادل قد رفع رصيد ليفربول من النقاط ليصبح عشر نقاط ويقتنص المركز الثاني بصورة مؤقتة خلف إيفرتون صاحب الـ13 نقطة.