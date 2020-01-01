محمد صلاح يصل لهدفه رقم 100 مع ليفربول كثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي

رغم تعثر ليفربول في المباراة الثانية على التوالي، محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية رفقة الريدز.

نجح النجم المصري محمد صلاح في الوصول لهدفه رقم 100 رفقة ليفربول في كل البطولات بعد تسجيله اليوم أمام نظيره إيفرتون.

جاء هذا في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي وفي الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء بعدما تقدم لفريقه من جديد.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعدما نجح كالفيرت لوين في التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 81 لتنتهي المواجهة بتلك النتيجة.

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وأصبح صلاح بعد لقاء اليوم هو ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 100 رفقة الريدز، متفوقًا على 13 نجمًا مروا على النادي.

ويتفوق في تلك القائمة روجر هانت الذي سجل الهدف رقم 100 له بعد 144 مباراة، بينما يحتل جاك باركنسون المركز الثاني في قائمة الأسرع تسجيلًا لأول 100 هدف بعدما وصل لذلك الرقم في 153 مباراة، وحقق صلاح نفسه هذا الرقم في اللقاء رقم 159.

هدف اليوم وضع صلاح في قائمة خاصة للغاية بنجوم نجحوا في تسجيل 100 هدف مع ليفربول أو أكثر، مكونة من 17 لاعبًا بما فيهم النجم المصري على رأسهم إيان راش وروجر هانت وستيفن جيرارد وكيني دالجليش وغيرهم.

جدير بالذكر أن صلاح تفوق في سجله التهديفي مع ليفربول على نجوم كبار عدة أمثال لويس سواريز وفيرناندو توريس وديرك كويت وإيميل هيسكي وغيرهم من النجوم.