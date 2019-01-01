كيف ساهم نابي كيتا في انتقال مينامينو إلى ليفربول؟

وسط محاولات مانشستر يونايتد وميلان لضم النجم الياباني

لعب نابي كيتا نجم وسط ليفربول، دوراً كبيراً في انتقال تاكومي مينامينو لاعب نادي سالزبورج النمساوي، إلى صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جميع الصحف الإنجليزية والألمانية، أكدت اتفاق ليفربول على ضم المهاجم الياباني، في صفقة وصلت قيمتها 7.25 مليون جنيه إسترليني.

انتقال اللاعب لصفوف الريدز جاء مفاجئاً، ولكن صحيفة "ميرور" البريطانية أن ميشيل إيدواردز المدير الرياضي للنادي كان يعمل على إبرامها منذ فترة طويلة.

وأوضحت أن صفقة انضمام نابي كيتا من لايبزج إلى ليفربول، تسببت في توطيد علاقة إيدواردز بمؤسسة "ريد بول" والتي تضم سالزبورج وكذلك النادي الألماني تحت مظلة واحدة.

وهو ما ساهم في سهولة عملية المفاوضات بين ليفربول وسالزبورج، ليهزم جميع الأندية الراغبة في التعاقد مع صاحب الـ24 سنة، بعد مستواه المميز على الصعيد المحلي والأوروبي هذا الموسم.

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علاقة إيدواردز بالمؤسسة التي تضم لايبزج وسالزبورج معاً، كانت السبب الرئيسي في معرفة قيمة الشرط الجزائي بعقد مينامينو بـ7.25 مليون، والذي قام بتوقيعه في فبراير الماضي.

ويأتي ذلك وسط محاولات أندية ميلان، بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات مينامينو في صفقة كانت ستصل قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني.