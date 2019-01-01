كلوب: فان دايك الأفضل ويمكننا القيام بأشياء لا يستطيع أحد فعلها

متابعة لأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب والخاص بمباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول استعداد الفريق بشكل كامل للمباراة المنتظرة أمام ريد بول سالزبورج، كما أثنى على المجموعة التي يمتلكها.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه كلوب قبل المواجهة الثانية لليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي مساء الغد على ملعب أنفيلد.

وحول المباراة، شدد كلوب على أهميتها خاصة بعد تعرض الفريق للخسارة أمام نابولي في المواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف: "ريد بول قدم مباراة أولى مميزة، أنا أعرفهم منذ فترة وأقدر كرة القدم النمساوية، أنا من جنوب ألمانيا وأذهب إلى النمسا كثيرًا للتزلج، لديهم فلسفة مميزة في التعامل مع كرة القدم ويستحقون كل الاحترام"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "نابي كيتا وساديو ماني كانا جزءًا من هذا النادي في الماضي، الأمر ليس مهمًا لأنه لا يمكن للاعب أو اثنين نقل كل شيء عن الفريق الذي كانا فيه، علينا الاستفادة من تجاربنا السابقة وإعطاء المباراة قيمتها اللازمة"

وأردف: "هالاند أظهر شخصية قوية وأكد أنه مهاجم مميز من خلال أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا، شاهدت له أهدافًا من قبل خلال كأس العالم للناشئين وأعجبتني شخصيته، ولكننا نواجه الكثير من الخصوم الأقوياء وعلينا التعامل مع الجميع"

وقال كذلك: "سمعت أن مباراة ريد بول الأولى انتهت بستة أهداف لهدفين، بالطبع شاهدتها ودونت بعض التفاصيل، لا يمكن أن نقول بأننا نواجه ضغطًا إضافيًا بسبب نتائج المباراة الأولى، نحن نلعب كل مباراة على حدى ونستطيع القيام بذلك"

واسترسل: "لقد توجنا بالبطولة في العام الماضي بعد الكثير من الانتقادات التي تعرضنا لها من حيث الأداء والنتائج في دور المجموعات، لذا فلا أعتقد أن المباراة الأولى من الممكن أن تعطي أي مؤشرات عن سير المنافسة على اللقب أو أسماء المتأهلين من المجموعة"

وحول خط دفاعه أشاد يورجن كلوب بالعمل الذي يقومون به مؤكدًا أنه يمتلك العديد من الخيارات من أجل المداورة بينها على مدار الموسم في خط الدفاع، مشيدًا بكل اللاعبين الذين يمتلكهم في هذا الخط تحديدًا.

وأضاف الحائزعلى جائزة أفضل مدرب في العالم مؤخرًا: "بالطبع يوجد العديد من المدافعين المميزين حول العالم في الوقت الحالي، ولكنني أعتقد أن فيرجيل فان دايك هو الأفضل، ما زال يقدم عملًا مميزًا ويساعد الفريق كثيرًا"

وحول اللعب على أرضية أنفيلد قال: "اللعب على أرضنا يجعلنا أكثر قوة، لم نلعب أي مباراة أوروبية هنا منذ مباراة برشلونة التاريخية والتي كانت منذ 5 أشهر، سيكون شعورًا مميزًا أن نعود وعلينا استغلاله في الحصول على دفعة معنوية"

الإصابات تعود لمداهمة كيفين دي بروين

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة بسبعة انتصارات من سبع مباريات خاضها حتى الآن.