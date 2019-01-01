الإصابات تعود لمداهمة كيفين دي بروين

نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين يتعرض لإصابة على مستوى الفخذ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تعرض النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين للإصابة من جديد دون توضيح أي من تفاصيل الإصابة والفترة التي سيبتعدها عن الملاعب.

ويستضيف مانشستر سيتي غريمه دينامو زغرب مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل ساعات من المباراة، شعر كيفين دي بروين بآلام في الفخذ مما أبعده عن التدريبات الأخيرة للسيتي استعدادًا للمباراة أمام الفريق الكرواتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وحتى الآن، لا يوجد تشخيص دقيق للإصابة التي تعرض لها دي بروين، في انتظار أن يقوم مانشستر سيتي بالفحوصات الطبية من أجل تشخيص الإصابة وتحديد فترة غياب النجم البلجيكي من الملاعب.

ولم تذكر أي من الصحف الإنجليزية الموثوقة أي تسريبات عن مدة الغياب المحتملة، ما يجعل الجميع منتظرًا لما سيصدره النادي رسميًا بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية.

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يذكر أن كيفين دي بروين قد تعرض للعديد من الإصابات خلال الموسمين الأخيرين، ما أبعده عن مانشستر سيتي في كثير من المواجهات الحاسمة محليًا وأوروبيًا.