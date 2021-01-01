"كلوب غير عادل أما مع توخيل تتعلم الكثير وتشعر بالمرح دائمًا!"

تصريحات مثيرة للجدل..

بدأت المقارنات بين الألمانيين توماس توخيل ويورجن كلوب في البروز بالآونة الأخيرة، وتحديدًا بعد وصول الأول لتدريب تشيلسي وتحقيقه بداية استثنائية في وقتٍ تراجع فيه الثاني مع ليفربول كثيرًا.

في هذا الصدد، تحدث أدريان راموس، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، والذي عمل تحت قيادة الثنائي في سيجنال إيدونا بارك، وأخذ في امتداح توخيل واعتبار أن فترته مع كلوب كانت تعيسة للغاية.

راموس هو مهاجم كولومبي وصل إلى دورتموند في آخر مواسم كلوب لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ، وذلك بعدما تألق كثيرًا وكان من نخبة مهاجمي البوندسليجا مع هيرتا برلين.

وتحدث راموس في حوار خاص مع جول حول كلوب قائلًا "كان الأمر جيدًا في البداية. لقد أرادني حقًا في فريقه، لكنك تعرف نوع الموسم الذي كان عليه، أعتقدت أنني في المكان الخطأ، كان الموسم كارثي".

كما أضاف "لسوء الحظ وبعد بضع مباريات لم أعد ألعب، وثق كلوب في لاعبين آخرين أكثر مني وقال إنني لا أتدرب بصورة جيدة، ذات مرة أبعدني عن الفريق لأسباب رياضية، كان ذلك مريرًا للغاية".

"شعرت أنه كان غير عادل، بعد كل شيء، لم أكن اللاعب الوحيد الذي كان مستواه متقلبًا، نعم، هناك أيام تفشل في التسجيل فيها حتى في التدريبات لكن هل هذا هو السبب في أنني لاعب أسوأ؟"

وتابع "لا، الأمر يتعلق بالثقة، صحيح أنني تعلمت الكثير تحت قيادة كلوب، ولكنني فقد شعرت بثقته بي في البداية".

أما عن توخيل، فقال "مع توماس، كان عامل المرح والتعلم أعظم بكثير بالنسبة لي، لقد علمنا أن نحقق المزيد من التحكم في الكرة، ولكن مع الاستحواذ على العمق بسرعة. لقد أحببت فلسفته".

وأتم "إنه جزء من كرة القدم أن يحظى اللاعب باتصال أفضل مع مدرب عن آخر، في النهاية أنا لا ألوم كلوب، لقد كان الموسم صعبًا أيضًا بالنسبة له".

الجدير بالذكر أن راموس رحل عن دورتموند في 2017 باتجاه غرناطة معارًا، ثم تم بيعه إلى أحد الأندية الصينية نظير 12 مليون يورو، وهو الآن يلعب مع أمريكا الكولومبي.