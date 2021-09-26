كلوب: صلاح سيكون أسرع من يصل إلى 150 هدفًا مع ليفربول

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بأداء المصري محمد صلاح نجم الفريق، ووصفه باللاعب "الاستثنائي".

ويرى كلوب أن محمد صلاح "من المحتمل أن يكون أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي".

صلاح سجل هدفه رقم 100 مع ليفربول بعدما لعب 151 مباراة بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي خلال مباراة برينتفورد التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة السادسة من "البريمييرليج".

قائد منتخب مصر دخل أيضًا قائمة أفضل عشر هدافين في تاريخ ليفربول، خلف لاعبين مثل إيان راش وكيني دالجليش وستيفن جيرارد.

ماذا قال كلوب عن محمد صلاح؟

كلوب تحدث عن إنجازات صلاح في المؤتمر الصحفي لما بعد مباراة برينتفورد، وقال الألماني: "هذا استثنائي، أعتقد أنه قبل أسبوعين سجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، والآن 100 هدف مع ليفربول".

وأضاف: "لقد قدمنا له بالفعل القميص بالرقم 100 في الخلف، ربما يتعين علينا الآن أن نمنحه قميصًا آخر".

اقرأ أيضًا: رفقًا بالتاريخ أيها الملك المصري.. ردود الأفعال على هدف صلاح الـ100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتابع: "صلاح استثنائي، وكلنا نعرف ذلك، في المستقبل عندما ينظر الناس إلى الخلف، سيتحدث الناس عن بعض لاعبي هذا الفريق، لكن بنسبة 100% سيتحدثون عن محمد صلاح، لأن الأرقام التي حققها مجنونة ولا تُصدق".

وأكمل: "أعرف صلاح، إنه يجلس في غرفة الملابس ويفكر في فرصتين لم يسجلهما، من المحتمل أن يكون أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا أيضًا، إنه إنجاز رائع بلا شك".

ماذا قال كلوب عن التعادل ضد برينتفورد؟

كلوب تحدث كذلك عن المباراة المثيرة ضد برينتفورد، والتي شهدت إضاعة ليفربول الفرصة للتقدم بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي.

واعترف كلوب بأن برينتفورد استحق تمامًا الحصول على نقطة التعادل، بعدما قدم أصحاب الأرض أداءً اتسم بالشجاعة، لكنه أعرب أيضًا عن أسفه لرعونة مهاجمي فريقه.

وقال كلوب: "لقد كانت مباراة جامحة، لقد استحقوا تسجيل الأهداف الثلاثة، من الواضح أننا لم نتمكن من التعامل مع الكرات الطويلة، لكن كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا