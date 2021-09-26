في الدوري الإيطالي.. لاعب يسجل ممسكًا زجاجة مياه!

ماتيا ديسترو يسجل هدفًا رائعًا لصالح جنوى وفي يده زجاجة مياه.

شهدت مباراة جنوى ضد هيلاس فيرونا واحدًا من أغرب الأهداف ربما في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، حين سجل ماتيا ديسترو هدفًا لصالح أصحاب الأرض وهو يمسك في يده زجاجة مياه.

المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، وبعدما كان جنوى متأخرًا في النتيجة بهدفين، تمكن من العودة والتقدم في ظرف ثمانية دقائق فقط.

كيف سجل ديسترو هدفه ضد هيلاس فيرونا؟

ديسترو سجل هدفه الأول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، وبعد خمسة دقائق فقط، سجل هدفًا مذهلًا بمجهود فردي رائع.

المثير في هدف ديسترو الثاني لم يكن فقط طريقة تسجيله بعدما راوغ مدافع هيلاس فيرونا ثم رفع الكرة من فوق الحارس، لكن حقيقة أنه فعل كل ذلك وفي يده اليسرى زجاجة مياه.

وقبل الهدف مباشرة، كان ديسترو يأخذ استراحة لشرب بعض الماء، وعندما عاد إلى الملعب، ظل ممسكًا بالزجاجة.

هدف ديسترو لم يكن كافيًا لمنح فريقه الفوز، بعدما تمكن الضيوف من تعديل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ماذا قال ديسترو عن هدفه؟

ماتيا ديسترو يمر بأفضل بداية في مسيرته حاليًا بالدوري الإيطالي، بعدما تمكن من تسجيل أربعة أهداف في الجولات الست الأولى من المسابقة.

ديسترو تحدث عن هدفيه في مرمى هيلاس فيرونا، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس إيطاليا"، وكشف عن كيفية تسجيله وفي يده زجاجة مياه.

وقال ديسترو: "كنت أعانى من تقلص عضلي، كنت متعبًا، لذلك لم أكن أعرف أين يمكن أن أرمي الزجاجة، لذلك أبقيتها في يدي".

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