كلوب: المرتدات والكرات الثابتة أخطر أسلحة واتفورد

مدرب ليفربول يورجن كلوب يتحدث عن مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن اطمئنانه على حالة اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو قبل مواجهة واتفورد يوم الأربعاء المقبل في البريميرليج.

وقال كلوب: "فيرمينو يبدو بحال جيدة، من حظنا أن الإصابة ليست جدية، كنا نعتقد أن الإصابة صعبة في البداية ولكنه يتحسن الآن، ربما لن يكون قادرًا على لعب مباراة الغد ولكنه سيكون جاهزًا لخوض الديربي".

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كلوب الذي أبدى امتعاضه من ضغط المباريات قال عن مواجهة واتفورد: "مواجهتهم ستكون صعبة بكل تأكيد، سلاحهم المرتدات والكرات الثابتة والتمريرات الطويلة، كما أنهم يلعبون بدفاع صلب ومن الصعب على الفرق الكبرى مواجهتهم".

وعن نابي كيتا قال كلوب: "لقد كان مريضًا بالأمس، ولكنه تعافى الآن وأتمنى أن يكون قادرًا على المشاركة معنا".

يذكر ان ليفربول تعادل في آخر مباراتين له سلبيًا أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وأمام مانشستر يونايتد في البريميرليج.