كلوب: العقلية هي سبب ما وصل له ليفربول

تصريحات مهمة من الفيلسوف الألماني..

اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن العقلية التي تغيرت داخل الريدز هي سبب ما وصل له فريقه مؤخرًا، مؤكدًا أنه يسعد بأن يكون مدرب لهذه الكوكبة المميزة من اللاعبين.

تصريحات كلوب تأتي على خلفية تتويجه بلقب أفضل مدرب في العالم عن عام 2019 في جوائز جلوب سوكر، وقد سجّل المدرب الألماني كلمة لعدم قدرته على الحضور إلى الإمارات بسبب ضغط المباريات.

الفيلسوف في تصريحاته قال "أنا سعيد بالجائزة بالطبع، الأمر مناصفة مع جهازي الفني ولم أكن لأحقق الجائزة لولاهم ولولا أداء الفريق، أنا محظوظ لأكون مدربًا لأولئك اللاعبين المذهلين أيضًا. الجائزة تبدو استثنائية حقًا.".

كما أضاف "بدأنا التنمية في ليفربول منذ عامين ونصف، كان علينا في البداية أن نحل المشاكل التي لدينا قبل أن ننظر لأي شيء، تغيير اللاعبين كان عاملًا اساسيا للنجاح وهذا أمر واضح.".

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"الجودة التي يمتلكها فريقنا الحالي والناتجة عن اجتماعنا سويًا لمدة طويلة، وكذلك العقلية هما سبب ما وصلنا إليه، فما كُنّا لنكون في وضعنا الحالي لولا التغير الكبير في عقليتنا."

وأتم "نحن في طريق جيد الآن، وآمل أن تكون 2020 كذلك. الأهم ليس أن تفوز بمباراة واحدة وتكون في أفضل أحوالك، عليك أن تستطيع الانتصار في جميع الأوقات ويكون متوسط أدائك ثابتًا.".

يذكر أن كلوب قد حقق البطولة الأولى له مع ليفربول بعد مرور أربعة مواسم، وكانت البطولة الأغلى بالفعل، إذ أعاد دوري أبطال أوروبا إلى خزائن الريدز من جديد، إلى جانب التتويج بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وحاليًا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.