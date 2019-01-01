أبو تريكة: تقنية الفيديو تقتل المتعة .. دعوا كرة القدم في حالها

محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل والمحلل بقنوات "بي ان سبورتس" يهاجم تقنية الفيديو بسبب هدف ولفرهامبتون الملغي أمام ليفربول.

هاجم النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل طريقة تطبيق تقنية الفيديو في مواجهة ليفربول أمام نظيره ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أبو تريكة بين شوطي المباراة، وأكد خلالها أن استخدام تقنية الفيديو بتلك الطريقة يقتل متعة كرة القدم بشكل كامل.

وقال أبو تريكة: "تقنية الفيديو تقتل متعة كرة القدم، فما الفائدة التي حصل عليها المهاجم من تقدمه ببضع ملي مترات خلال تلك الكرة"، مشيرًا لكرة هدف ولفرهامبتون.

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وأضاف: "أرجو أن تدعوا كرة القدم في حالها بكل التفاصيل الخاصة بها والأخطاء التي تحدث بها، ذلك جزء من المتعة التي تمتاز به تلك الرياضة".

وأنهى تصريحاته: "لا يمكننا أن نلجأ في كل مناسبة لتقنية الفيديو والتكنولوجيا، لقد مللنا من التكنولوجيا بكل تفاصيلها، مللنا حتى من هواتفنا".

وكان حكم المباراة قد ألغى هدفًا لصالح نادي ولفرهامبتون في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بداعي التسلل الذي جاء ببعض ملي مترات فارق بين المدافع والمهاجم.

جدير بالذكر أن نتيجة المباراة تشير في الوقت الحالي لتقدم ليفربول بهدف لصالح ساديو ماني تم احتسابه أيضًا عقب اللجوء لتقنية الفيديو للشك في وجود لمسة يد على آدم لالانا.