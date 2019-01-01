كلوب: البطولات لا تُكسب من وحي الضغوطات

المدرب يتحدث عن كأس العالم للأندية..

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية المقرر لها في قطر، مؤكدًا على عزم الريدز لتحقيق هذا اللقب، ومشيرًا إلى أن الضغوطات ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق البطولات.

ليفربول يُشارك في كأس العالم للأندية بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا، والذي حققه على حساب توتنهام في نهائي مدريد بهدفين نظيفين، وقد أبدى كلوب سعادته بالمشاركة في البطولة التي لا تتكرر المشاركة فيها كثيرًا على حد تعبيره.

المدرب الألماني تحدث إلى شبكة بي إن سبورتس حول البطولة وقال "الشيء المميز فيها؟ فقط لو فوزت بدوري الأبطال ستشارك في هذه المسابقة، هذا ما أحببه فيها.".

"هل هذه أفضل فترة في السنة للعب البطولة؟ لا، ولكنني أقول أنك لن تتحصل على فرصة المشاركة فيها 15 مرة في العمر لأنك لن تربح دوري الأبطال بهذا العدد بالطبع."

كما تابع "نعي ذلك وندرك بذلك أن البطولة حقًا استثنائية لذلك نريد أن نكسبها رغم صعوبتها ولكننا سنحاول. لا أشعر بالضغط، لأنك لا تكسب بطولة لشعورك بالضغط، فقط تفوز بالبطولة عندما ترى الفرص وتستغلها وهي فرصة كبيرة بالنسبة لنا.".

وأضاف "ننافس فرقًا جيدة للغاية ونتطلع للفوز بالبطولة، سنلعب مباراتين قبل الذهاب للبطولة، ولكننا سنفعل كل في وسعنا لنكون في أنجح مستوى ممكن.".

جمهور مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي لليفربول، دائمًا ما يرددون هتافات سخرية من الريدز لعدم قدرتهم على تحقيق كأس العالم للأندية، حيث هُزِم الليفر في مشاركته الوحيدة من ساوباولو البرازيلي في النهائي، لكن هذا الأمر لا يعني الكثير لمدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، حيث قال "اهتمامي قليل بما يهتف به جمهور الأندية الأخرى.".

أما عن ما ينتظره للمشاركة في بطولة تُقام على الأراضي القطرية وفي منطقة الشرق الأوسط الزاخرة بعدد وافر من مشجعي ليفربول، فقد قال "أعتقد ان قطر ستكون أدفأ من إنجلترا، بقية العالم أدفأ من إنجلترا.".

"أنت لا تلعب كثيرًا أمام الفرق من القارات المختلفة، هذا حدث نادر يعتبر. نحن سعداء للعب في المنطقة العربية حيث لنا العديد من الجمهور ويمكنهم المجيء ومتابعتنا من الملعب وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل أن يستمتعون بمشاهدتنا."