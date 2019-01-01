فينالدوم: نريد الفوز بكأس العالم للأندية من أجل التاريخ

فينالدوم يوضح السبب الحقيقي لرغبة ليفربول في الفوز بكأس العالم للأندية

قال متوسط الميدان الدولي الهولندي جورجينو فينالدوم نجم نادي ليفربول إن فريقه يسعى للفوز بكأس العالم للأندية الشهر المقبل من أجل كتابة التاريخ.

وينتظر ليفربول منافسات كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر منتصف ديسمبر المقبل، بعدما أنهى الموسم الماضي بطلًا لأوروبا.

وحول مشاركة ليفربول في البطولة، قال فينالدوم إن التحدي الجديد والمنافسة في بطولات لم ينافس فيها اللاعبون من قبل تجعل الأمور أكثر إثارة.

وأضاف: "لقد قدمنا موسمًا رائعًا، توجناه في يونيو بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي في أغسطس، نريد أن نكمل الثلاثية"

وتابع: "هدفنا هو أن نجعل هذا الموسم أكثر بريقًا، نريد الاستمرار في كتابة التاريخ، لذلك لا بديل لنا عن الفوز بكأس العالم للأندية تلك"

وأردف: "هذا الموسم نحن ننافس على أكثر من جبهة، لا يمكن التوقف عن الطموح لمجرد أننا كنا أبطالًا في الموسم الماضي، يجب أن نستمر على نفس النسق"

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يذكر أن ليفربول سيشارك في بطولة كأس كاراباو في نفس وقت مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب بفريقين مختلفين في قارتين مختلفتين في آن واحد.