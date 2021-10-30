كلوب : إراحة صلاح الآن ستكون جريمة !

مواجهة صعبة للريدز ضد برايتون

قام يورجن كلوب مدرب ليفربول بالتأكيد على استحالة إراحة النجم المصري محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

صلاح هو المتصدر في قائمة الهدافين بالبطولة، بعد تسجيله 10 أهداف في 9 مباريات حتى الآن خلال هذا الموسم.

هاتريك صلاح في شباك مانشستر يونايتد الأحد الماضي، كان علامة جديدة على الموسم الاستثنائي الذي يمر به صاحب الـ29 سنة، ليبدي كلوب رأيه في إمكانية منحه بعض الراحة.

ماذا قال كلوب عن صلاح؟

ليفربول يستعد لمواجهة برايتون قبل اللعب أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيخوض رحلة صعبة ضد وست هام.

وقال كلوب عن إمكانية إراحة بعض اللاعبين:"سيكون ذلك بمثابة الجريمة، برايتون جيد جدًا ويحظى ببداية رائعة، ربما لم تكن النتائج في صالحهم مؤخرًا لكنها ستكون مباراة خاصة".

وأضاف:"شاهد مباراة مانشستر سيتي مرة أخرى وستفهم ما أتحدث عنه".

وأما عن صلاح بالتحديد:"هو يريد اللعب كل دقيقة، هذا لم يحدث ولكنه دائمًا يريد ذلك".

واستكمل:"إنهم جميعًا يريدون لعب كل مباراة، وعندما أقوم بإراحتهم لا يكون ذلك مناسبًا لهم، هكذا تسير الأمور".

كيف يلعب ليفربول ضد برايتون؟

كلوب كشف في وقت سابق أن لاعب خط الوسط نابي كيتا تعافى من إصابته ضد مانشستر وسيكون جاهزًا أمام برايتون.

ويأتي ذلك بعدما تدرب اللاعب بصورة طبيعية خلال الأيام القليلة الماضية، ليدعم خط وسط الريدز في هذه المواجهة الصعبة.

ومن المحتمل أن يغيب البرازيلي فابينيو عن المباراة بسبب مشكلة في الركبة، حيث لم يتدرب مع الفريق هذا الأسبوع ولا يميل كلوب للمخاطرة به.

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