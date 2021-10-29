إيتو : ريال مدريد سيظل في قلبي وهذا مرشحي للكرة الذهبية !

لم يقع اختياره على صلاح

كشف النجم الكاميروني صامويل إيتو، على احتفاظه بمكان لريال مدريد في قلبه، رغم اعتباره أحد أهم أساطير الغريم التقليدي برشلونة.

إيتو تواجد في ريال منذ 1998 رحل إلى ريال مايوركا في عام 200، قبل أن يشق طريقه ليصبح أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإسباني.

صاحب الـ40 سنة الذي يتواجد حاليًا في قطر، تحدث لصحيفة "ماركا" عن العديد من الأمور الخاصة بتجاربه كلاعب وكذلك الأوضاع الحالية بكرة القدم.

ماذا عن الحياة في قطر وكأس العالم 2022؟

النجم الكاميروني قال:"الملاعب هنا في قطر من الأفضل في العالم ومميزة جدًا من ناحية التصميم والتكنولوجيا، ستكون أجواء غير عادية".

وأضاف:"الناس أحيانًا يقولون رأيهم عن قطر دون علم أو تجربة، ولكنك لو جئت هنا سترى مميزات البلد، طقس جيد وأشخاص ودودين ولا يوجد أي ضغوط عليك، ستقع في حب البلد منذ اللحظة الأولى".

وعن المنتخب المرشح للمونديال:"لقد أحببت مؤخرًا كل من إيطاليا وإسبانيا مع لويس إنريكي والفريق الشاب الذي قدمه، انظر إلى بيدري وجافي وغيرهما من الشباب".

وتابع:"أذكر أن الإسبان لم يثقوا في البداية في لويس وانتقدوه لعدم إحضار أحدًا من ريال مدريد، لكنه وصل إلى نصف نهائي اليورو وصعد إلى نهائي دوري الأمم، بعد عامين أو ثلاثة أعوام سيكون فريقه الشاب من أفضل نجوم العالم".

هل يرى تشافي مدربًا لبرشلونة؟

إيتو قال لـ"ماركا":"هو أخي ومدرب رائع، رأيته قبل أيام يستمتع كثيرًا بعد فوزه بكأس أمير قطر، وهو شخصية عظيمة".

وعن حبه لبرشلونة وإنتر:"إنه نفس الحب مثل الأب والأم، لا أستطيع الاختيار، جئت إلى برشلونة بفضل جوان لابورتا وذهبت إلى إنتر لرؤية ماسيمو موراتا الرئيس السابق والرجل الرائع الذي قمت بعمل جيد معه أيضًا".

تجربته في ريال مدريد:"سأكون دائمًا ممتنًا للكيان بغض النظر عن القرارات التي يتخذها بعض الأشخاص، سأحمل مدريد دائمًا في قلبي".

ماذا عن مورينيو في روما؟

النجم الكاميروني قال:"مورينيو ظاهرة، وهو الوحيد القادر على جعل روما بطلًا لإيطاليا مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب".

وعن الديربي المفضل:"بكل تأكيد الكلاسيكو، فهي المباراة الأكثر إثارة في العالم، لأنك تشعر بشعور خاص جدًا خلالها، حتى أقوى من مواجهة إنتر ويوفنتوس".

الكرة الذهبية والأفضل في أفريقيا

إيتو قال عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية هذا العام:"دائمًا ميسي، بالنسبة لي هو الأخ الأصغر وأقدره كثيرًا كشخص وكلاعب أيضًا".

وأضاف:"شاهدته يكبر ولدي حب خاص به، بالنسبة لي لا يزال الأفضل في العالم، وأحب أيضًا بعض اللاعبين الآخرين مثل كريم بنزيما الذي حمل ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو".

الأفضل في أفريقيا:"شكرًا، لكنهم يخبرون الكثير منا بذلك، حاولت فقط تحقيق الأحلام في الكاميرون، وكلفني ذلك الكثير من الجهد والعمل".

اللاعب المفضل له في أفريقيا:"بعض المخضرمين مثل ساديو ماني ومحمد صلاح، وآخرون أقل شهرة مثل زامبو أنجويزا وأندري أونانا".

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