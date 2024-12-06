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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

كلاسيكو السعودية | موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الهلالالهلال v الاتحادالاتحادكأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن شق طريق الانتصارات في بطولة جديدة يطمح الزعيم للتتويج بها، وكذلك يبادله الاتحاد المتالق هذا الموسم نفس الدوافع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 7 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - الاتحادالثلاثاء 7 يناير 2025
20:30 السعودية، 19:30 مصر		SSC SPORT المملكة أرينا

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كأس الملك؟

بدأت مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في عام 1964 وكانت حينها أول مباراة تجمع الفريقين في المواجهات الرسمية، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، بينما كانت آخر مواجهة في موسم 2023-2024 في نصف نهائي البطولة، وفاز الهلال بهدفين لهدف.

الموسم النتيجة الدور
1964 الاتحاد 3 - الهلال 0 النهائي
1965 الاتحاد 1 - الهلال 1
(1-3) ركلات ترجيح 		النهائي
1979 الاتحاد 2 - الهلال 2
(9-10) ركلات ترجيح 		دور الـ 16
1981 الاتحاد 1 - الهلال 2 نصف النهائي
1982 الاتحاد 1 - الهلال 3 النهائي
2008 الاتحاد 4 - الهلال 1 ذهاب نصف النهائي
2008 الاتحاد 2 - الهلال 1 إياب نصف النهائي
2010 الاتحاد 0 - الهلال 0
(4-5) ركلات الترجيح 		النهائي
2011 الاتحاد 3 - الهلال 0 ذهاب نصف النهائي
2011 الاتحاد 0 - الهلال 0 إياب نصف النهائي
2012 الاتحاد 2 - الهلال 2 ذهاب ربع النهائي
2012 الاتحاد 1 - الهلال 1 إياب ربع النهائي
2013 الاتحاد 3 - الهلال 2 ذهاب ربع النهائي
2013 الاتحاد 1 - الهلال 1 إياب ربع النهائي
2015 الاتحاد 1 - الهلال 4 نصف النهائي
2023-2024 الاتحاد 1 - الهلال 2 نصف النهائي
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