كلاسيكو السعودية | موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن شق طريق الانتصارات في بطولة جديدة يطمح الزعيم للتتويج بها، وكذلك يبادله الاتحاد المتالق هذا الموسم نفس الدوافع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 7 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد الثلاثاء 7 يناير 2025

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC SPORT المملكة أرينا

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كأس الملك؟

بدأت مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في عام 1964 وكانت حينها أول مباراة تجمع الفريقين في المواجهات الرسمية، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، بينما كانت آخر مواجهة في موسم 2023-2024 في نصف نهائي البطولة، وفاز الهلال بهدفين لهدف.